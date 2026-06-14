Álvaro Arbeloa, muy cerca de cerrar su vuelta a los banquillos tras su salida del Real Madrid

Álvaro Arbeloa roza su regreso a los banquillos: el salmantino ultima su fichaje por el Fulham en plena revolución de técnicos en la Premier League, decidido a relanzar su carrera tras un adiós amargo al Real Madrid y ante el reto de devolver a los 'Cottagers' a Europa

Álvaro Arbeloa ultima los detalles para volver de forma oficial a los banquillos. El técnico salmantino, que dijo adiós al Real Madrid al término de la pasada temporada, es el favorito para sustituir a Marco Silva en el Fulham, por lo que sería su primera experiencia en la Premier League tras pasar por el conjunto blanco, así como por sus categorías inferiores. En este sentido, su llegada a Inglaterra podría ser oficial en las próximas horas.

Álvaro Arbeloa prepara su regreso a los banquillos tras su amargo adiós del Real Madrid

La Premier League sigue agitando los banquillos de diferentes equipos. Xabi Alonso llegó al Chelsea de forma oficial, Andoni Iraola hizo lo propio en el Liverpool y todo parece indicar que Enzo Maresca será el elegido para sustiuir a Pep Guardiola en el Manchester City. Además, el siguiente anuncio podría tener como protagonista a Álvaro Arbeloa, que está muy cerca de cerrar su vuelta a un club inglés tras su salida del Real Madrid.

El técnico salmantino no se fue del Real Madrid con el mejor sabor de boca. Álvaro Arbeloa debutó con la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, que supuso un jarro de agua fría en su estreno en el banquillo merengue. Además, en la segunda vuelta de la temporada no pudo alcanzar al Barcelona en la clasificación de LaLiga EA Sports, además de caer en UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich.

El Milan cambia su elegido y deja a Arbeloa libre para dar el salto a Inglaterra

Sin embargo, el amargo adiós de Arbeloa del Real Madrid no le ha evitado estar en el mercado de fichajes de entrenadores. En este sentido, el Milan llamó a la puerta del salmantino. El equipo de la Serie A anunció la salida de Massimiliano Allegri, por lo que desde la dirección deportiva buscan un nuevo dueño para el banquillo de San Siro, pero el exfutbolista no parece que vaya a firmar por el conjunto rossonero.

En este sentido, el Milan se habría decantado por la figura de Rúben Amorim, que es actualmente el candidato número uno para llegar al equipo de la Serie A. Por ello, la vuelta de Arbeloa a los banquillos apuntan directamente a la Premier League, ya que el Fulham contactó con el salmantino para concretar su fichaje, ya que la salida de Marco Silva era oficial y desde el club inglés buscaban un nuevo dueño para conducir al equipo.

Arbeloa ultima su llegada a la Premier League para firmar por el Fulham

De esta manera, Arbeloa se encuentra ultimando los detalles para firmar por el Fulham, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano. El técnico salmantino, por ello, se encontraría un escenario totalmente diferente al que tenía en el Real Madrid. Por un lado, el club inglés acabó la pasada temporada en la undécima posición de la Premier League, por lo que no disputará Europa en la 2026/2027.

Arbeloa podría asumir el reto de volver a llevar al Fulham a competición europea de cara al año que viene, pese a la dura competencia que existe cada año en Inglaterra. Por su parte, el extécnico del Real Madrid afrontará su primera experiencia fuera de la entidad merengue, tras una corta etapa en las categorías inferiores del club blanco, además de estar cinco meses al frente del primer equipo, con más sombras que luces durante la etapa.

En cualquier caso, todo parece indicar que Arbeloa tendrá una nueva oportunidad en los banquillos, mientras que las negociaciones con el Fulham se encuentran en su fase final y el comunicado oficial por parte del club inglés podría ser cuestión de días. Además, el técnico salmantino empezaría cuanto antes a planificar la temporada, con posibles entradas y salidas y decisiones importantes que tomar de cara a la siguiente temporada.