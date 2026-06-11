El Fulham contacta con Álvaro Arbeloa para abrir una nueva era en la Premier

El conjunto londinense se ha puesto en contacto con el técnico salmantino, ex del Real Madrid, tras la salida de Marco Silva al Benfica, para que lidere su nuevo proyecto en Inglaterra

Álvaro Arbeloa puede volver a Inglaterra, pero esta vez al banquillo. El Fulham ha mantenido contactos iniciales con el técnico salmantino para convertirlo en su nuevo entrenador, según ha desvelado David Ornstein en The Athletic, en pleno proceso de búsqueda tras la marcha de Marco Silva.

El movimiento coloca a Arbeloa ante una oportunidad inesperada en la Premier League apenas después de cerrar su etapa en el Real Madrid. El club londinense necesita reconstruir su proyecto tras cinco temporadas con Silva y ve en el exdefensa una opción de carácter, metodología y conocimiento del fútbol inglés.

Álvaro Arbeloa entra en la agenda del Fulham tras salir del Real Madrid

El interés del Fulham no aparece como una simple especulación de mercado. Según la información de David Ornstein, ya han existido conversaciones con Arbeloa para valorar su encaje como próximo entrenador del conjunto londinense.

La noticia llega en un momento muy particular para el técnico español. Arbeloa acaba de salir oficialmente del Real Madrid después de una etapa complicada en el primer equipo, marcada por resultados irregulares y por un desgaste evidente en el tramo final de la temporada.

Aun así, su perfil sigue teniendo atractivo en el mercado. Fue formado como entrenador dentro de la estructura del Real Madrid, conoce la élite desde dentro y conserva una imagen de técnico con personalidad fuerte, ideas claras y experiencia en vestuarios de máxima presión.

Para el Fulham, la apuesta tendría un punto de riesgo, pero también de oportunidad. No ficharía a un entrenador consolidado en la Premier, sino a un técnico joven, con pasado competitivo y con margen para construir una identidad propia.

Marco Silva deja un vacío enorme en Craven Cottage

La posible llegada de Arbeloa se entiende mejor desde la salida de Marco Silva. El portugués cierra una etapa muy importante en Craven Cottage y pone rumbo al Benfica tras la salida de Mourinho, dejando al Fulham ante una decisión delicada.

Silva no fue un entrenador más. Durante cinco temporadas dio estabilidad al club, consolidó al equipo en la Premier League y elevó su competitividad hasta firmar campañas históricas. Reemplazarlo no será sencillo porque el Fulham no solo pierde un técnico, sino una estructura de trabajo ya reconocible.

Ahí aparece Arbeloa como un nombre distinto. No representa continuidad directa con Silva, pero sí una posible apuesta por un liderazgo fuerte. El club inglés necesita decidir si quiere un técnico de experiencia inmediata en la Premier o abrir una etapa más ambiciosa con un entrenador de proyección.

Liverpool y West Ham acercan a Arbeloa al fútbol inglés

Inglaterra no sería un territorio desconocido para Álvaro Arbeloa. Como futbolista, pasó por el Liverpool entre 2007 y 2009, antes de regresar al Real Madrid, y más tarde cerró su carrera en la Premier con el West Ham.

Ese pasado no garantiza éxito como entrenador, pero sí ayuda a entender el atractivo de su candidatura. Arbeloa conoce el ambiente del fútbol inglés, la exigencia física de la competición y el peso emocional de estadios que no conceden demasiada paciencia.

Además, su trayectoria como jugador le da autoridad en un vestuario. Fue campeón del mundo con España, ganó títulos europeos con el Real Madrid y vivió contextos de máxima presión. En una plantilla de Premier, ese recorrido puede ser un punto de entrada importante.

El Fulham puede ser el primer gran examen internacional de Arbeloa

Para Arbeloa, la oportunidad sería enorme. Entrar en la Premier League desde un club como el Fulham le permitiría alejarse del ruido del Real Madrid y construir una carrera propia en un entorno competitivo, pero no tan abrasivo como el Bernabéu.

También sería un mensaje fuerte para su futuro. Si logra consolidarse en Inglaterra, su nombre ganaría peso como entrenador europeo. Si el experimento sale mal, el golpe podría frenar una carrera que todavía está en fase de definición.

El interés del Fulham llega en un punto de inflexión. Arbeloa ya no puede vivir solo de su pasado como jugador ni de su identificación con el Real Madrid. Necesita un proyecto donde demostrar que sus ideas tienen recorrido, que puede gestionar una plantilla profesional y que su carácter no es únicamente discurso.

Arbeloa y Fulham, una operación que puede cambiar dos caminos

El contacto entre Fulham y Álvaro Arbeloa tiene sentido precisamente porque no es obvio. El club inglés busca nuevo líder tras Marco Silva. El técnico español necesita relanzar su carrera lejos del foco madridista. Y la Premier, siempre atenta a perfiles con nombre y ambición, puede convertirse en el punto de encuentro.

Queda por ver si las conversaciones avanzan hacia una oferta formal. De momento, el movimiento ya sitúa a Arbeloa en una lista relevante y confirma que su salida del Real Madrid no le ha dejado fuera del mercado de entrenadores.