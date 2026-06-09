Oficial: Álvaro Arbeloa deja de ser entrenador del Real Madrid

El club blanco anuncia la salida del técnico salmantino, a quien desvincula por completo del club; el exfutbolista no ocupará ningún otro cargo tras más de una década en distintas etapas como entrenador

Ya es oficial la noticia que en los pasillos de Valdebebas se daba por hecho desde hace semanas. El Real Madrid ha comunicado este martes el cese de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, poniendo punto final a una etapa breve, convulsa y sin el desenlace esperado en forma de títulos. Una decisión que, además, implica su desvinculación total de la entidad. Arbeloa no continuará ligado al club en ningún otro cargo.

La comunicación del club blanco ha sido clara y, como es habitual en estos casos, ha estado acompañada de un mensaje de agradecimiento hacia una figura profundamente vinculada a la historia reciente del Madrid. El comunicado oficial señala lo siguiente: "El Real Madrid y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club. El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Un texto institucional que resume el reconocimiento a su trayectoria, pero que no esconde el final abrupto de su primera experiencia como entrenador en la élite. Su desvinculación del club es total y marca el final de una relación de más de una década entre el técnico y el club en distintas etapas formativas y profesionales.

Una etapa corta y marcada por la inestabilidad

La realidad es que la aventura de Arbeloa en el banquillo del primer equipo ha estado condicionada desde el primer día por un contexto especialmente complejo. El técnico asumió el cargo tras la destitución de Xabi Alonso a mediados de temporada, en una decisión inesperada de la dirección deportiva tras la Supercopa de España.

El relevo se produjo en un momento delicado de la temporada, con el equipo aún vivo en todas las competiciones pero lejos de la estabilidad deseada. Xabi Alonso dejó el banquillo tras una primera mitad de curso un tanto irregular, con el Madrid segundo en Liga con 45 puntos, a cuatro del Barcelona, además de situado en séptima posición en la fase de liga de la Champions y clasificado para octavos de Copa del Rey. El detonante del cambio estuvo en el ambiente interno del vestuario, con varios desencuentros entre el técnico y jugadores importantes del grupo, con nombres propios como Vinicius o Valverde en el foco de la tensión.

Un vestuario heredado y una fractura sin solución

Arbeloa se encontró con esa realidad ya instalada en el equipo y no logró revertir del todo la dinámica. La situación interna, lejos de estabilizarse, continuó generando fricciones en el grupo, siendo el conocido enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni uno de los episodios más turbios aunque no el único. Arbeloa también tuvo desencuentros con Dani Carvajal, Dani Ceballos y con Kylian Mbappé.

El técnico intentó recomponer el vestuario desde la exigencia y el control del grupo, pero el equipo nunca terminó de recuperar una identidad sólida y constante. A pesar de ello, el Madrid llegó a recuperar el liderato en Liga durante su etapa y alcanzó los cuartos de final de la Champions League, donde fue eliminado por el Bayern de Múnich. Un balance que, sin embargo, no ha sido suficiente para justificar la continuidad.

Sin títulos y con cambio de ciclo

El desenlace es el de una temporada completamente fallida en términos de resultados. El Real Madrid cierra el curso sin títulos y con dos entrenadores destituidos. Con la salida de Arbeloa, el club blanco vuelve a abrir un nuevo ciclo en el banquillo del Santiago Bernabéu. Mientras el salmantino se despide definitivamente de la entidad, el club anunciará en las próximas horas a José Mourinho, que firmará por tres temporadas.