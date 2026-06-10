Mourinho se despide del Benfica y acelera su regreso: anuncio inminente del Real Madrid

El técnico portugués ya se encuentra en la capital de España perfilando las líneas maestras de su proyecto junto a los responsables del Real Madrid; la oficialidad de su contratación por tres temporadas se producirá a lo largo de este miércoles

El regreso de José Mourinho al Real Madrid CF entra en su fase decisiva. El técnico portugués ha puesto punto y final a su etapa en el Benfica con una carta de despedida publicada en sus redes sociales, un movimiento que supone el último paso antes de su oficialización como nuevo entrenador del conjunto blanco. Todo apunta a que el anuncio llegará este mismo miércoles y que la presentación se celebrará mañana jueves.

La operación está completamente cerrada y solo falta el anuncio institucional de su contratación por tres temporadas. Mourinho ya se encuentra en la capital de España, donde ha mantenido contactos con la dirección del club en las últimas horas para terminar de perfilar las líneas maestras del proyecto deportivo de la próxima temporada. El acuerdo contempla un contrato de larga duración y marca el inicio de una segunda etapa del técnico en el banquillo blanco más de una década después.

Carta de despedida y cierre de etapa en Lisboa

La salida del técnico del Benfica se ha formalizado con un comunicado breve pero muy significativo, en el que Mourinho ha querido agradecer públicamente al club portugués la oportunidad de haber dirigido al equipo. "Agradezco al presidente, Rui Costa, la oportunidad que me dio de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio", ha escrito el entrenador en sus redes sociales, confirmando el final de su etapa en Lisboa.

El técnico también ha tenido palabras para el cuerpo técnico y los jugadores con los que ha trabajado durante su estancia en el club. "Mando igualmente un mensaje de reconocimiento a todos los profesionales del Benfica, cuyo profesionalismo, dedicación y competencia han sido ejemplares".

En su despedida, Mourinho ha querido subrayar el vínculo creado con la plantilla. "A los jugadores con los que tuve el placer de trabajar, mi más sincero agradecimiento y el deseo del mayor crecimiento personal y profesional. Me llevo conmigo la convicción de que, en más de un momento, creamos una relación duradera: mejor jugador un día, mejor jugador para siempre".

Todos los pasos conducen al Bernabéu

Su regreso al Real Madrid se ha ido encadenando sin interrupciones en los últimos días. Tras el anuncio de su fichaje como entrenador en la candidatura de Florentino Pérez, la victoria del presidente en las elecciones del club solo vinieron a confirmar su regreso al Bernabéu. El siguiente movimiento fue la llegada del técnico a la capital española para sellar el acuerdo. Posteriormente, la operación fue notificada a la CMVM portuguesa, organismo de control del mercado de valores, ya que el Benfica cotiza en bolsa y debía oficializar la salida del entrenador.

Con ese trámite ya completado y la carta de despedida publicada, el camino hacia la oficialidad queda completamente despejado. En el entorno del club blanco se trabaja con la previsión de que el anuncio llegue en cuestión de horas, aunque sin una franja horaria concreta.

Anuncio hoy y presentación mañana

En el Real Madrid CF no descartan que el comunicado oficial pueda publicarse en cualquier momento de este miércoles. La intención es cerrar cuanto antes una operación que ya está plenamente acordada entre todas las partes.

De hecho, el plan inicial que se maneja en la entidad es que la presentación oficial de Mourinho se celebre mañana jueves en la Ciudad Real Madrid, aunque el club mantiene la prudencia habitual y no ha confirmado todavía la agenda definitiva.

Segunda etapa 13 años después

El regreso del técnico portugués supone el inicio de una segunda etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu más de 13 años después de su salida. Un regreso esperado desde hace tiempo en algunos sectores del club y que ahora se hace realidad en un contexto completamente distinto al de su primera etapa.

Mourinho vuelve con el objetivo de liderar un nuevo proyecto en el que ya trabaja junto a la dirección técnica y en el que ya hay varios fichajes cerrados (Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries). 'The Special One' ha pedido más contrataciones en defensa (Josko Gvardiol y Riccardo Calafiori) y en el centro del campo (Bernardo Silva y Mateus Fernandes). El club trabaja también en el fichaje de un galáctico. Mientras tanto, el madridismo tan solo espera la confirmación oficial de un movimiento que ya es, a todos los efectos, una realidad.