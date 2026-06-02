Konaté, el gran golpe de Florentino: contrato por cinco temporadas para blindar la zaga

El presidente del Real Madrid prepara un contraataque en las elecciones con el fichaje de uno de los futbolistas más codiciados de Europa, un defensa de primer nivel que llegaría libre tras cerrar su etapa en el Liverpool; el central, muy amigo de Mbappé, priorizaría la propuesta del club blanco por encima de cualquier otra

Ibrahima Konaté se ha convertido en la gran baza de Florentino Pérez de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de junio. El presidente del Real Madrid tendría muy avanzado el fichaje del internacional francés, que llegaría libre tras finalizar su etapa en el Liverpool y firmaría un contrato de cinco temporadas, cuatro fijas más una opcional.

Este movimiento de gran impacto serviría para apuntalar la defensa y lanzar un mensaje claro de cara al nuevo proyecto deportivo. La confianza en este tipo de operaciones es total cuando es Florentino quien negocia los términos con jugadores que quedan o han quedado libres.

El mandamás blanco quiere acelerar los plazos antes de que el Mundial pueda disparar todavía más el interés alrededor de este jugador. El futbolista, por su parte, ya se ha despedido de Liverpool y está a la espera de poder confirmar su próximo destino. "Gracias de todo corazón... es hora de un nuevo reto y un nuevo capítulo".

La operación encaja en la hoja de ruta que maneja el club madridista. Después de dos temporadas marcadas por las lesiones atrás y una preocupante fragilidad defensiva, la zaga se ha convertido en una prioridad absoluta. Konaté aparece como una oportunidad de mercado difícil de rechazar.

Oportunidad de mercado irrepetible

El central francés reúne prácticamente todos los requisitos que busca el club. A sus 27 años, se encuentra en plena madurez competitiva, acumula experiencia al máximo nivel y aterrizaría sin coste de traspaso.

Tras rechazar varias propuestas de renovación del Liverpool, Konaté ha decidido poner punto final a su etapa en Anfield y emprender un nuevo desafío profesional, una decisión que ha activado a media Europa.

El Real Madrid llevaba tiempo siguiendo sus pasos y ahora ha acelerado para intentar cerrar una incorporación que únicamente requeriría pactar la correspondiente prima de fichaje y las condiciones salariales. La fórmula no es nueva en Valdebebas. Así llegaron en su día jugadores como David Alaba, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé o Trent Alexander-Arnold, operaciones que permitieron evitar grandes desembolsos en concepto de traspaso.

Una defensa muy castigada por las lesiones

La dirección deportiva considera imprescindible una profunda renovación en la retaguardia. Los problemas físicos han castigado de forma continuada al equipo durante las dos últimas campañas y han dejado al descubierto una evidente necesidad de refuerzos.

Con las salidas confirmadas de Dani Carvajal y David Alaba, Éder Militao afronta todavía varios meses de recuperación, al igual que Ferland Mendy, siendo Dean Huijsen y Antonio Rüdiger los únicos 'supervivientes' de la defensa. El alemán ha decidido seguir una temporada más, aunque con ciertos problemas crónicos en una de sus rodillas. En cuanto a Raúl Asencio, su futuro es una incógnita puesto que terminó la temporada siendo suplente habitual pese a tener contrato hasta 2031.

Así las cosas, el Real Madrid entiende que no basta con una incorporación. La idea pasa por reforzar la línea defensiva con dos o incluso tres fichajes este verano.

El aval de Mbappé

Otro factor que juega a favor de la operación es la excelente relación que mantiene Konaté con su compatriota Kylian Mbappé. Ambos son habituales en las convocatorias de la selección francesa y mantienen una estrecha amistad desde hace años.

De hecho, diversas informaciones apuntan a que el delantero habría trasladado a la dirección deportiva que considera al defensa un refuerzo ideal para el nuevo proyecto. No es un detalle menor. El peso de Mbappé en la planificación deportiva es cada vez más influyente y el club valora positivamente su opinión en determinadas operaciones estratégicas.

Mourinho también da el visto bueno

La probable llegada de José Mourinho al banquillo blanco tras las elecciones si el vencedor es Florentino Pérez encaja también con el perfil del futbolista. El técnico portugués siempre ha apostado por centrales dominantes físicamente, contundentes en el duelo y capaces de imponer su jerarquía en las áreas.

Konaté responde exactamente a ese modelo. Sus 1,94 metros de altura y sus cerca de 95 kilos le convierten en uno de los centrales más poderosos del panorama europeo. Su perfil es muy valorado por su velocidad para corregir, fortaleza en el juego aéreo y capacidad para sostener muchos metros a su espalda.

Competencia de gigantes europeos

El Real Madrid no está solo en la carrera. Bayern de Múnich, PSG y varios de los clubes más importantes de la Premier League y los petrodólares árabes siguen muy atentos a la situación del internacional francés.

Sin embargo, en Inglaterra también apuntan a que el francés priorizaría la propuesta del club blanco por encima de cualquier otra.