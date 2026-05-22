Continúa el desmantelamiento del Real Madrid: anuncia la salida de Alaba

El central austríaco disputará ante el Athletic su último partido con la camiseta blanca tras cinco temporadas en el club; se marcha con once títulos y una fotografía icónica que será siempre recordada en la historia del madridismo

El Real Madrid ha activado definitivamente el botón de la reconstrucción. El siguiente en cerrar por fuera será David Alaba. Su adiós ya se veía venir pero no ha sido oficial hasta ahora, cuando el club blanco ha anunciado su marcha en un comunicado.

La salida de Alaba supone otro golpe estructural que se enmarca en el desmantelamiento progresivo de una generación que ha marcado una de las etapas más exitosas de la historia reciente del madridismo. Tras oficializarse la marcha de Dani Carvajal hace apenas unos días, Álvaro Arbeloa confirmó en rueda de prensa este mismo jueves que no continuará en el banquillo. Ahora llega el turno de Alaba.

El icónico momento silla

El central austríaco disputará este sábado frente al Athletic su último partido con la camiseta blanca antes de cerrar una etapa de cinco temporadas marcada por los títulos, las lesiones y una imagen que quedó grabada para siempre en el imaginario madridista.

Porque si hay una fotografía que resume el paso de Alaba por el Bernabéu es aquella celebración desatada tras la remontada europea ante el PSG en la Champions de 2022. La famosa silla levantada hacia la grada se convirtió casi automáticamente en un símbolo de aquella Decimocuarta. Tan icónica fue la escena que incluso forma parte ya del tour del estadio Santiago Bernabéu.

De fichaje estratégico a líder competitivo

Alaba aterrizó en el Real Madrid en verano de 2021 después de finalizar contrato con el FC Bayern Munich. Llegó libre, pero como una apuesta estratégica muy importante para el club, tanto a nivel deportivo como económico. El austríaco venía de dominar Europa con el Bayern y aterrizó en Madrid con galones de estrella mundial y uno de los salarios más altos de la plantilla.

Y durante un buen tiempo respondió exactamente a su rol. Su primer año fue sobresaliente. Lideró la defensa, aportó jerarquía, salida de balón y personalidad competitiva en un equipo que terminó levantando Liga y Champions. El Bernabéu conectó rápidamente con él por carácter, liderazgo y carisma.

La lesión que lo cambió todo

Pero su historia en Madrid cambió radicalmente el 17 de diciembre de 2023. Aquella noche, frente al Villarreal CF, sufrió una grave rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. A partir de ahí comenzó un calvario físico que prácticamente frenó en seco su trayectoria en el club.

Estuvo más de un año fuera de los terrenos de juego y, aunque logró reaparecer en enero de 2025, nunca volvió a recuperar continuidad ni protagonismo. El temor a nuevas recaídas, unido al desgaste físico acumulado, terminó alejándolo definitivamente del núcleo importante del equipo.

Aun así, su palmarés en el club es enorme: 131 partidos y once títulos. Dos Champions League, dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, dos Supercopas de España y dos Mundiales de Clubes forman parte de su legado como jugador blanco.

Florentino le despide con honores

El propio Florentino Pérez quiso dedicarle unas palabras en el comunicado oficial del club, dejando claro el reconocimiento institucional hacia el futbolista austríaco.

“David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

El Bernabéu también le rendirá una despedida. El club ha preparado un homenaje para el central antes del encuentro ante el Athletic, en una tarde cargada de nostalgia puesto que se materializará a todas luces un fin de ciclo con varias despedidas importantes.

El fin de un ciclo en el Bernabéu

La sensación dentro del madridismo es que el club está cerrando definitivamente una etapa.

La salida ya confirmada de Carvajal, el adiós de Arbeloa y ahora la marcha de Alaba son movimientos que reflejan el inicio de una renovación profunda dentro del club que se intuye mayúscula y estructural, sobre todo porque se atisban en el horizonte inmediato incluso unas elecciones a la presidencia.