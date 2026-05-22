Adiós Arbeloa; hola Mourinho: ¿Por qué el banquillo del Real Madrid se ha convertido en el cargo más difícil del fútbol europeo?

Arbeloa se marcha del Real Madrid siendo el tercer entrenador, en dos cursos, que pasa por el banquillo del Santiago Bernabéu tras la destitución de Xabi Alonso. El futuro apunta a ser de Mourinho, que lidiará con un vestuario llenos de egos, la presión y la guerra particular de Florentino Pérez contra los árbitros para poder triunfar como técnico en el cargo más difícil del fútbol europeo

La salida de Arbeloa del Real Madrid pone fin al fracaso deportivo del conjunto blanco este curso. El cuadro madrileño cierra una temporada para olvidar en la que no ha logrado ningún título, al igual que en el pasado curso. Pero en esta ocasión, un detalle diferencia a la temporada que se va con la pasada. Con la marcha de Ancelotti se puso fin a un ciclo lleno de triunfos y se abría la puerta, con Xabi Alonso, a un futuro prometedor. Pero el banquillo del Real Madrid no perdona y ha terminado por cortar las cabezas del italiano, del donostiarra y, ahora, de Arbeloa.

Y es que ser entrenador del Real Madrid es, probablemente, el cargo más difícil del fútbol europeo. La situación, actualmente, es límite en el conjunto de Valdebebas y, ante situaciones desesperadas, se esperan medidas drásticas.

Los egos dentro del vestuario del Real Madrid destruyen las ideas de los entrenadores

La destitución de Xabi Alonso fue la punta del iceberg de lo que era, y es, un vestuario en descomposición. Las 'guerrillas' dentro de la plantilla del Real Madrid estaban desmoronando un proyecto curioso, probablemente el más interesante del fútbol europeo. Desde el enfado de Vinícius por ser sustituido en el Clásico, hasta la negación de Fede Valverde de jugar de lateral, Xabi Alonso tuvo que convivir con un vestuario lleno de egos que terminó por defenestrar al donostiarra.

Para calmar las aguas, Florentino confió en la figura cordial de Arbeloa. Poco o nada mejoró la situación del banquillo y la lucha de egos fue a más, en este caso, protagonizada por un Mbappé sin disciplina. La actuación del francés hizo explotar un vestuario que era una caldera, dividido entre los que apostaban por Xabi Alonso y los que acortaron la etapa del ex entrenador del Leverkusen en el banquillo. Los egos fueron a más y todo saltó por los aires cuando Tchouaméni y Valverde llegaron a las manos. La disciplina es fundamental para controlar un vestuario llenos de 'gallitos', como popularmente se conoce a las estrellas de fútbol. Es por ello que los egos dentro del vestuario son el punto número 1 por lo que el banquillo del Real Madrid es el cargo más difícil del fútbol europeo y por lo que en la directiva encabezada por Florentino Pérez apuestan por el regreso de José Mourinho. Al portugués no le tiembla el pulso a la hora de 'castigar' a sus jugadores y ya lo ha demostrado en más de una ocasión en su primera etapa en el Real Madrid. El luso impone su ley y su disciplina, algo que, momentáneamente, carece en un vestuario con veteranos, pero sin líder.

Precisamente, la gestión de minutos de los futbolistas más mayores y sus salidas del club es otra de las asignaturas pendientes en el Real Madrid. En esta temporada, Carvajal ha sufrido en sus carnes la gestión nefasta de su situación, que ha terminará con el lateral español saliendo del club a final de curso. Mourinho, en su día, ya lo hizo con Casillas, aunque, en esta ocasión, el buen hacer de las cosas brillaba por su ausencia.

La presión juega una mala pasada a los entrenadores: el Real Madrid no perdona

Dejando a un lado a los jugadores y sus respectivas formas de ser, el segundo punto de la dificultad de triunfar en el combinado madrileño va de la mano de la presión. Probablemente, el Real Madrid sea el club más mediático del mundo, algo que por un lado beneficia al conjunto blanco, pero como todo, tiene su parte negativa. Todos los ojos apuntan al combinado madrileño cuando rueda la pelota en el Bernabéu y, una temporada sin título, es el mayor fracaso deportivo para el Real Madrid. Pues ahora, multiplicamos eso por dos, que son los cursos en blanco en Valdebebas.

Este hecho, sumado a las críticas que supone caer eliminados en cualquier competición, acaban devorando al entrenador de turno sobre el que se pone el foco de todos los males, hablando de resultados, del club. Es por ello que la figura del técnico es el eslabón más débil de la cadena y el primero en caer cuando la situación se tuerce. La presión en el Real Madrid ha llegado hasta tal punto que Xabi Alonso fue destituido con el equipo en forma, luchando por las tres competiciones y con opciones reales de tocar plata al final de curso. La paciencia de Florentino Pérez brilla por su ausencia y ese dato hace mella en la mentalidad y en la forma de entrenar de los técnicos que aterrizan en el Santiago Bernabéu.

Mourinho ya viene con la experiencia bajo el brazo y con el conocimiento de como afrontar la presión en el Real Madrid. El luso ya lo hizo en uno de los momentos más tensos de la historia reciente del combinado madrileño y cuando más fuerte estaba el Barcelona. Frenar a Guardiola no fue fácil y cargar con la presión de arrebatarles títulos al mejor Barcelona de la historia, tampoco, pero el portugués dio resultado y aprobó con nota.

La guerra entre el Real Madrid y los árbitros pasa factura: Mourinho se mueve como pez en el agua

Pasando a un tercer punto clave para entender el puesto de entrenador del Real Madrid como el cargo más difícil del fútbol europeo tenemos a los árbitros y la absurda guerra del cuadro blanco con las actuaciones arbitrales. El Real Madrid ha colocado a los colegiados como el enemigo número 1 del club, tal y como dejó entrever Florentino Pérez en la rueda de prensa de hace un par de semanas. El 'Caso Negreira' ha incrementado esa división entre la entidad madridista y el equipo arbitral, acusando al Barcelona de negociar con los estamentos arbitrales y salir beneficiados de esos 'chanchullos'.

Desde el Real Madrid están seguros de que las decisiones arbitrales van en su contra y que los títulos, en estas dos campañas, no han llegado a Valdebebas por ello. Desde la televisión del club, Real Madrid TV, acusan día sí y día también a los árbitros de perjudicar al equipo y señalan públicamente a los colegiados, algo que ha molestado al Comité Técnico de Árbitros. En esta ocasión, la herida no sanará con la llegada de Mourinho, que puso la primera piedra en el Real Madrid para desviar la atención de los resultados y centrarla en los árbitros.

Por estos motivos y por todo lo que rodea al Real Madrid, que no es poco, el cargo de técnico blanco es el más complicado del fútbol europeo. Muchas veces, o en casi todas las ocasiones, se pone el foco en el entrenador, que como hemos señalado, es el eslabón más débil de la cadena, para justificar un cúmulo de males que empiezan en la directiva y acaban en los jugadores.