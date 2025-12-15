Florentino Pérez, presidente del Madrid, carga contra el ‘caso Negreira’: “El mayor escándalo de la historia del fútbol”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aprovechó el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación para lanzar un discurso contundente, centrado en la situación del arbitraje en España y en el impacto que, a su juicio, sigue teniendo el caso Negreira sobre la credibilidad del fútbol nacional

Durante la tradicional comida de Navidad del Real Madrid con los medios de comunicación, Florentino Pérez volvió a situar el foco en uno de los asuntos que más preocupa al club madrileño: el arbitraje en el fútbol español. En un discurso extenso y muy crítico, el presidente no solo denunció lo que considera una grave falta de integridad en la competición, sino que también rescató con fuerza el llamado 'caso Negreira', al que calificó como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”.

Florentino inició su intervención con un mensaje institucional y de agradecimiento a los periodistas presentes. “Gracias por acompañarnos en este acto que ya es tradicional en la Navidad. En primer lugar, os deseo unas felices fiestas en compañía de vuestras familias y de vuestros seres queridos”, señaló, antes de poner en valor “la honestidad, el respeto mutuo, la profesionalidad y el rigor” que, según explicó, siempre han marcado la relación del club con los medios de comunicación.

Sin embargo, el tono del discurso cambió de forma radical cuando abordó el arbitraje. “La mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España”, afirmó con rotundidad, advirtiendo de que se trata de un problema que “ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición”. En ese contexto, el presidente blanco expresó su sorpresa por sentirse solo en esta lucha: “Es del todo incomprensible que las instituciones del fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha”.

El ‘caso Negreira’, centro del discurso

En su discurso, el presidente blanco dedicó una parte central de su intervención al ‘caso Negreira’, al que volvió a señalar como un episodio que sigue teniendo consecuencias directas en el presente. “¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca”, aseguró, cuestionando la actitud tanto de la Federación como de LaLiga. A su juicio, ambas instituciones deberían haber actuado con mayor contundencia para proteger la integridad de la competición.

Además, recordó que, según la información publicada, se habrían abonado más de ocho millones de euros por informes arbitrales. “¿Quién puede creer que se hayan pagado millones de euros por informes técnicos que, al parecer, debían ser inútiles, porque ni siquiera se facilitaron a los entrenadores?”, se preguntó, subrayando que esos informes “nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios”.

Florentino Pérez insistió en que las consecuencias de este caso aún se dejan sentir. “Hoy seguimos viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje español”, afirmó, llegando incluso a señalar que “es posible que algún club haya incluso descendido, víctima del caso Negreira”.

Críticas al arbitraje actual y mirada al futuro

El presidente blanco también hizo referencia directa a actuaciones arbitrales recientes. “Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa”, denunció, añadiendo que situaciones como las sufridas por Vinícius o Rodrygo en la última jornada “no son penalti, es la novedad arbitral de esta temporada”.

Pese a la dureza del discurso, Florentino Pérez quiso cerrar su intervención con un mensaje de futuro y optimismo, destacando el avance de las obras del estadio Santiago Bernabéu. “Estamos muy ilusionados con el futuro de nuestro club”, afirmó, resaltando el impacto internacional del renovado estadio y su contribución al prestigio de Madrid y de España.

El presidente concluyó apelando a la regeneración del fútbol español y al papel de los medios de comunicación para que, en 2026, “por fin, se haga justicia y comience la verdadera regeneración del fútbol español”.