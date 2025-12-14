Alavés 1-2 Real Madrid: el Madrid sale airoso de Mendizorroza gracias a un tanto de Rodrygo

El Real Madrid abandona Mendizorroza con los tres puntos tras sufrir ante un gran Alavés. El conjunto blanco vio como le empataban en la segunda mitad, dando la sensación de no haber sido capaz de controlar el partido, encomendándose al talento individual para salir airosos

Mendizorroza ha sido testigo de un partidazo cargado de buen juego e intensidad. El Real Madrid se llevó la victoria ante el Alavés, pero sin llegar a dominar. El empate de Carlos Vicente, el mejor jugador babazorro, puso en apuros al banquillo blanco, donde Xabi Alonso mantendrá el cargo una jornada más gracias a una conexión brasileña entre Vinícius y Rodrygo.

Courtois hace efectivo el talento de Mbappé

Comenzó el encuentro con un Real Madrid que, conocedor de su situación, buscaba un tempranero gol que les permitiera relajarse. Gran intensidad y dominio del equipo de Xabi Alonso ante un Alavés que casi no pudo disfrutar de la posesión del balón en la primera media hora de juego. El conjunto blanco tendría sus primeras ocasiones, pero sin encontrar portería, gracias a un Mabppé muy activo, que en el primer minuto se llevó la mano a su rodilla derecha con signos de dolor. Los primeros intentos locales de ataque llegaban por la banda derecha, donde un debutante Valdepeñas tuvo que medirse a Rebbach, realizando una gran actuación, donde tuvo que cubrir a Rüdiger en algunas ocasiones.

Sin grandes ocasiones para los blancos, Mbappé, la estrella indiscutible esta temporada en Chamartín, saldría al rescate de su equipo una vez más, cuando el conjunto babazorro comenzaba a crecer. No se había cumplido la primera media hora de juego cuando Bellingham se inventó un pase al hueco con maestría. Controló el francés y, con una definición propia de su clase, superaba a Sivera con un tiro muy ajustado. Los blancos se ponían por delante en el marcador.

Poco después, y fruto de una gran primera parte, el Madrid anotaría su segundo gol, el cual no subió por mano. Saque de esquina perfectamente centrado por Güler que controlaba Bellingham con la parte antirreglamentaria del cuerpo. Definió solo ante Sivera pero el colegiado, muy atento advirtió el uso del brazo para amansar el esférico.

Los locales no quisieron bajar los brazos ante los suyos y mejoraron tras encajar el gol. Apretaban mediante unos Rebbach y Parada muy intensos por banda y la gran fijación de Boyé sobre los centrales. Poco a poco, y gracias al cuidado de la posesión, los babazorros se acercaban con mayor peligro sobre la portería de Courtois.

Fue tanta la mejoría babazorra que contaron con una clarísima ocasión al filo del descanso. Falta lejana al área que se convirtió en un rechace que dejó solo a Ibáñez ante Courtois. El centrocampista quedó en una mala posición para rematar, por lo que estrelló el esférico en la cara de un Courtois que se hizo enorme. Llegaba así el final de la primera mitad con un Madrid pidiendo la hora.

La conexión brasileña salva a Xabi Alonso

En el inicio de la segunda mitad, el Alavés quiso mantener el buen juego anterior al descanso, pero el Madrid supo corregir ajustes. Xabi Alonso supo leer el partido, abandonando la posesión y buscando el contragolpe. De esta manera llegaría otra prometedora ocasión de Mbappé. Otro mano a mano del francés con Sivera del que salió vencedor el guardameta. El rechace, le cayó a un Vinícius que, con un disparo colocado, hizo volar al español para evitar el segundo tanto blanco.

Con el paso de los minutos el partido comenzó a romperse, algo que no beneficiaba al Real Madrid, por lo que Xabi Alonso decidió buscar la posesión para calmar el encuentro. Ante el nuevo planteamiento, Coudet decidió mover el banquillo, una decisión que tendría impacto inmediato.

Tan solo dos minutos después de entrar, Carlos Vicente, completamente solo, partía hacia la portería de Courtois para recibir un pase desde su campo. Grandísimo control del delantero que definía a la perfección. El balón entraba en la portería mientras que el juez de línea levantaba el banderín para señalar fuera de juego. Tuvo que entrar el VAR para avisar a Víctor García y que concediera el tanto. Había posición reglamentaria. Estallaba en júbilo Mendizorroza mientras el banquillo del Madrid veía su final.

Conocedores de su situación, la plantilla blanca quiso reaccionar cuanto antes y, ni diez minutos después, llegaba su segundo tanto. Carrerón de Vinícius por la banda izquierda que dejaba atrás a Otto para buscar un compañero en el área. Allí apareció su compatriota, Rodrygo, que tras recibir un pase de la muerte adelantaba de nuevo al Madrid.

El Alavés, decidido a morir con las botas puestas, quiso volver a empatar dejándolo todo en cada acción, pero sus intentos no incomodaron en exceso a Courtois. Carlos Vicente fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa blanca por la banda derecha, siendo el mejor del conjunto babazorro.

Ya en los últimos minutos, el Real Madrid creció con los cambios, donde Gonzalo García tuvo su oportunidad para asistir a Mbappé, pero erró el apse en un dos contra uno. Con seis minutos de añadido, la última ocasión fue para los blancos, quienes se toparon con un extraordinario Sivera y la llegada prodigiosa de Blanco para impedir el remate de Brahim.

Sin tiempo para más, Xabi Alonso vuelve a encontrarse con la victoria tras un sufridísimo partido del Real Madrid ante un Alavés que lo dejó todo en el terreno de juego, dando motivos más que suficientes para que su afición se marchara contenta de vuelta a casa.

Ficha técnica:

1 - Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Yusi, min.89); Blanco, Pablo Ibáñez (Toni Martínez, min.67), Denis Suárez (Guevara, min.83); Calebe (Vicente, min.67), Rebbach (Aleñá, min.67); y Boyé.

2 - Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas (Huijsen, min.79); Tchouameni, Arda Güler (Gonzalo, min.78), Bellingham; Rodrygo (Brahim, min.83), Mbappé y Vinicius

Árbitro: García Verdura (comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla al local Parada (min.6), Rebbach (min.91) y Guevara (min.93) y al visitante Vinicius (min.80).

Gol: 0-1. min. 24: Mbappé. 1-1. min.69: Vicente. 1-2. min.76: Rodrygo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza ante 19.290 espectadores.