El Real Madrid asume la cesión de Endrick al Olympique de Lyon

El Real Madrid da por finalizada la primera etapa del brasileño y confía en que pueda revalorizarse en Francia

El Real Madrid ha cerrado de forma definitiva la cesión del delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon para la próxima temporada, una decisión que no estará condicionada por lo que ocurra en el banquillo madridista y que responde tanto a criterios deportivos como económicos.

Una decisión sin marcha atrás

Según ha confirmado el diario AS, la operación entre Real Madrid, Olympique de Lyon y el entorno del futbolista está completamente cerrada. Pase lo que pase con Xabi Alonso, cuyo futuro sigue en el aire tras una temporada irregular, Endrick no seguirá en Chamartín. Los minutos que disputó recientemente ante el Manchester City fueron un simple espejismo dentro de una campaña marcada por el ostracismo.

La llegada del técnico tolosarra no ha cambiado la situación del brasileño. Si con Carlo Ancelotti su protagonismo fue escaso, con Xabi Alonso ha ido incluso a menos. Endrick apenas ha acumulado 22 minutos oficiales en toda la temporada, repartidos entre Liga y Champions, una cifra que refleja la falta de confianza del cuerpo técnico en un jugador llamado a ser una apuesta de presente y futuro.

Un curso perdido en el Bernabéu

La situación del delantero se ha agravado todavía más con la sanción de dos partidos que debe cumplir en Liga tras la tarjeta roja vista ante el Celta por protestar desde el banquillo. En este contexto, su última oportunidad de tener minutos con Xabi Alonso podría llegar en la Copa del Rey frente al Talavera, aunque en el club ya asumen que su ciclo está cerrado.

El Real Madrid pagó cerca de 60 millones de euros al Palmeiras por Endrick hace dos temporadas, una inversión histórica para un futbolista tan joven. Sin embargo, el rendimiento deportivo no ha acompañado y su valor de mercado se ha desplomado. De alcanzar su pico histórico en torno a los 60 millones, ha pasado a situarse actualmente en torno a los 25, según los baremos de Transfermarkt.

Salvar la inversión y mirar al Mundial

La cesión al Lyon responde a una doble necesidad. Por un lado, el Real Madrid busca revalorizar a un activo dándole minutos y protagonismo lejos de la presión del Bernabéu. Por otro, el propio Endrick considera clave contar con continuidad para mantenerse en el radar de la selección brasileña de cara al próximo Mundial.

El club francés cumple con los requisitos marcados por el entorno del jugador: participación en competición europea y un rol relevante dentro de la plantilla, con opciones reales de titularidad. En Lyon ven al brasileño como una pieza importante desde el primer momento y han acelerado la operación para integrarlo cuanto antes, y según una información de El Chiringuito, el ariete brasileño podría incluso debutar con el club galo el 3 de enero en el encuentro ante el Mónaco.

Un punto y aparte, no un adiós

Aunque el acuerdo se ha estirado en el tiempo, como informamos hace unos días en ESTADIO Deportivo, para cubrir posibles imprevistos en la plantilla blanca, la decisión ya es firme. Gonzalo será el suplente de Mbappé y Endrick buscará recuperar la sonrisa en la Ligue 1. No es un adiós definitivo, pero sí un punto y aparte necesario para intentar salvar una de las inversiones más importantes del Real Madrid en los últimos años.