El Real Madrid paraliza la salida de Endrick al Lyon

El club blanco pidió al delantero que no viajara a Francia pese a tener pactada su cesión para enero

El futuro de Endrick vuelve a moverse en un terreno incierto. Cuando el brasileño tenía prácticamente hecha su salida rumbo al Olympique de Lyon, una llamada del Real Madrid frenó de golpe todo el proceso. El delantero, invisible para Xabi Alonso durante toda la temporada, esperaba que la cesión fuera la oportunidad para recuperar minutos y ritmo competitivo. Pero el club ha preferido detenerlo todo antes de tomar una decisión definitiva.

El Madrid pide a Endrick que cancele su viaje a Lyon

Hasta hace unos días, el plan parecía cerrado: Endrick saldría cedido en enero y su destino era Lyon. Su entorno, según explicó El Chiringuito, incluso tenía previsto viajar a Francia esta misma semana para concretar la reserva de una vivienda. Sin embargo, la dirección deportiva del Real Madrid pidió al jugador que cancelara ese desplazamiento y esperara. El movimiento sorprendió al propio futbolista, que daba su salida por hecha.

La explicación está en la prudencia del club. Aunque la cesión estaba encaminada, el Madrid quiere aguardar a los primeros días del mercado invernal para no comprometerse antes de tiempo. Cualquier lesión en la plantilla, o un cambio en el banquillo, podría alterar por completo la planificación. Y ese matiz resulta clave en el caso de Endrick.

Sin minutos con Xabi Alonso: solo 11 en toda la temporada

La situación deportiva del brasileño es especialmente delicada. Tras un primer año irregular con Carlo Ancelotti, Endrick esperaba dar un salto adelante con Xabi. La realidad ha sido el extremo opuesto: apenas ha disputado 11 minutos oficiales, los que jugó en el tramo final de la goleada ante el Valencia. Ninguna titularidad, ninguna oportunidad real y una sensación permanente de invisibilidad.

Más allá de matices, lo cierto es que la relación deportiva entre ambos es inexistente. Y eso, unido a la falta de minutos, convierte la cesión en la vía más lógica para que Endrick recupere protagonismo. Su objetivo es claro: llegar al próximo Mundial con opciones reales, algo imposible desde el banquillo.

Un recuerdo de Ancelotti que contrasta con su presente

La falta de oportunidades con Xabi contrasta con su año anterior. Con Ancelotti tampoco fue titular habitual, solo ocho partidos desde el inicio, pero sí tuvo participación regular: 37 encuentros y siete goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, donde llegó a ser decisivo en semifinales. Esa sensación de crecimiento desapareció por completo esta temporada.

El Madrid aún cree en él como pieza de futuro, pero necesita que juegue. De ahí que la cesión esté pactada… y congelada. El club decidirá en enero. Endrick, mientras tanto, solo espera una oportunidad. Aunque sea lejos del Bernabéu.