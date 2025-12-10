Bale, su etapa en el Real Madrid, la polémica bandera y su relación con Cristiano: "Fui un ingenuo"

El galés repasa en GQ su etapa en el Real Madrid, la presión mediática a la que se vio sometido y la polémica de la bandera “Wales. Golf. Madrid”

Gareth Bale ha vuelto a hablar. Retirado desde el Mundial de Qatar 2022 y convertido ahora en colaborador televisivo, el exjugador galés ha concedido una amplia entrevista a GQ Magazine en la que repasa su trayectoria y, especialmente, su paso por el Real Madrid. Entre reflexiones personales, confesiones inesperadas y una mirada serena al pasado, Bale revela los motivos por los que se sintió “ingenuo” en su llegada al club blanco y desvela la verdad detrás del célebre eslogan que marcó para siempre su imagen en España.

Bale, el Madrid y un error que aún reconoce: “Fui un ingenuo”

El exfutbolista admite que aterrizó en el Real Madrid sin medir las consecuencias de un club que exige más que fútbol. “Obviamente muchos van a ser Galácticos, pero yo fui a jugar al fútbol”, explica, antes de reconocer que “fui un poco ingenuo; no sabía lo duro que era”.

Defiende, aun así, su impacto sobre el verde: “Siempre aparecí en los momentos importantes”. Pero lamenta que fuera incapaz de manejar todo lo que conlleva el entorno mediático. “Pensaba que mi vida y mi fútbol eran cosas distintas”, afirma, dejando claro que no tenía intención de alimentar polémicas.

Incluso recuerda el episodio que le marcó de joven: “Con 16 años leí una crítica en el Southampton y me afectó. Desde entonces supe que no debía leer nada”. Por eso evitó manejar sus redes: “Podía tener 100 mensajes buenos y uno malo me arruinaba el día”.

La verdad detrás de su particular eslogan: “Me crucificaron los medios”

Bale dedica buena parte de la entrevista al episodio que más dañó su reputación en España: la bandera con el lema “Wales. Golf. Madrid. In that order”.

“Ese lema es lo único que me dolió de verdad”, afirma sin rodeos. “No jugué ocho horas al golf en mi vida. Siempre fue en días libres y con profesionalidad”. Y aclara algo clave: “No la levanté yo. Alguien la puso delante. ¿Qué iba a hacer? No puedo tirar la bandera de mi país”.

Todo esto supuso un vendaval en España: “Me crucificaron los medios”, recuerda. “Todo se basaba en desinformación”. Aun así, eligió tomárselo con humor. “O te ríes o lloras. Yo preferí reír”.

Su relación con Cristiano, el retiro y una vida más simple

Bale también desmonta mitos sobre su convivencia con Cristiano Ronaldo: “Nunca tuvimos un problema. Jamás discutimos ni nos peleamos”. Del vestuario actual reconoce que mantiene poco contacto, pero insiste: “Nunca tuve problemas con nadie”.

Sobre el final de su carrera lo tiene claro: “Después del Mundial sentí que no me quedaba nada más por lograr”. Ahora disfruta de una vida ordenada en tres pilares: “Familia primero, golf segundo, salud tercera”.

Comparte además cómo ve su legado: “Si me lo hubieran dicho a los 13 años, no me lo habría creído. No cambiaría nada de mi carrera”, concluyó el galés.