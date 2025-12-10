El Real Madrid despeja la duda con Mbappé en la convocatoria contra el Manchester City

Xabi Alonso ha incluido al delantero francés en la lista para enfrentarse al conjunto de Pep Guardiola esta noche en el Santiago Bernabéu, siendo duda hasta última hora por su ausencia en el entrenamiento de ayer en Valdebebas

El Real Madrid ha publicado hace unos minutos la convocatoria correspondiente al partido contra el Manchester City de esta noche en el Santiago Bernabéu, de la jornada 6 de la UEFA Champions League. Con más incertidumbre de lo normal, el conjunto blanco ha confirmado la presencia de Mbappé, con el que ayer saltaron las alarmas por su ausencia en el entrenamiento dirigido por Xabi Alonso. Por otro lado, se han desvelado las siete bajas que tiene la plantilla para verse las caras con los de Pep Guardiola, un 'clásico' de la Copa de Europa, lo que provoco que el técnico tolosarra llamase a José Reyes para la sesión del pasado lunes.

Mbappé se apunta al duelo contra los de Pep Guardiola

Xabi Alonso contará con los siguientes futbolistas para enfrentarse en el día de hoy al Manchester City, con la incorporación del delantero francés: Courtois, Lunin y Fran González, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Joan Martínez, Valdepeñas, Bellingham, Fede Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo García, Brahim, Mastantuono. Por ello, el Real Madrid, de la misma manera, ha confirmado las bajas de Alaba, Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Huijsen, Ferland Mendy y Camavinga, creando un serio problema para la parcela defensiva. Pese a ello, el técnico tolosarra, en rueda de prensa, se mostró convencido en poder ganar al conjunto de Pep Guardiola. Además, el ex del Bayer Leverkusen no dio ningún detalle sobre el internacional con Francia, que hizo ayer saltar todas las alarmas con su ausencia en el entrenamiento, consciente de la importancia que está teniendo en la faceta goleadora en el equipo.

Por otro lado, cabe destacar la 'llamada' a tres canteranos para la convocatoria, como son Joan Martínez, Valdepeñas y Cestero dadas las diferentes lesiones que está sufriendo la plantilla en esta recta final del año. Pese a ser incluido en la convocatoria, Xabi Alonso podría decidir dejar a Mbappé en el banquillo por el riesgo de que se pueda romper muscularmente, ya que ayer fue baja en el entrenamiento por molestias en la pierna izquierda, tal y como informó la Cadena Cope. Sin embargo, si el jugador está al 100%, no debe haber dudas en que estará presente y tendrá luz verde para entrar en la alineación del Real Madrid contra el Manchester City, que también presenta varias dudas por su parte por la baja en los últimos días de Stones y la ya conocida de Rodri.

Mbappé, sin descanso en el Real Madrid

Mbappé ha sido titular en todos los encuentros de esta temporada con el Real Madrid. El jugador se mantiene el pichichi de LaLiga con 16 goles, seguido de Ferran Torres, decisivo en el encuentro ante el Betis, con 11 y Xabi Alonso no le ha dejado en el banquillo en ningún partido. Por ello, hoy podría ser noticia si el francés es suplente en un duelo que podría ser decisivo en el futuro del técnico tolosarra en el banquillo, ya que el conjunto blanco viene de firmar tres victorias en los últimos ocho choques, siendo dos de ellos derrotas, frente al Celta de Vigo y Liverpool, donde curiosamente el '10' se quedó sin ver puerta.