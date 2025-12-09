Alarma Mbappé: no entrena y es seria duda para el duelo ante el Manchester City en Champions

El francés no salió a ejercitarse en la última sesión y su presencia ante el Manchester City se complica en plena plaga de bajas en la defensa blanca

Kylian Mbappé encendió todas las alarmas del Real Madrid al no saltar al césped en la sesión previa al duelo de Champions contra el Manchester City. El francés arrastra molestias musculares en la pierna izquierda que no han remitido y, unido a la fractura en el dedo anular, se ha convertido en una seria duda para el encuentro más importante del proyecto de Xabi Alonso. Con siete bajas confirmadas y la figura de su estrella envuelta en incertidumbre, el técnico afronta la noche más delicada desde su llegada al banquillo.

Mbappé no aparece en el entrenamiento y su presencia ante el City pende de un hilo

La ausencia de Mbappé no fue por simple precaución. Mientras sus compañeros se ejercitaban, el delantero permanecía dentro de las instalaciones con tratamiento específico. El club mantiene prudencia, aunque es seria duda de cara al enfrentamiento y, está claro, que si finalmente llega a tiempo, lo hará muy limitado. El dolor en la mano no es el problema principal. Lo que inquieta es la molestia persistente en la zona posterior del muslo izquierdo, una sensación que ya arrastraba desde el encuentro frente al Celta.

El plan de Xabi Alonso pasa por esperar hasta el último minuto. El jugador quiere estar, lo necesita y entiende el peso del partido, pero el cuerpo técnico no se plantea un riesgo innecesario. La decisión final quedará entre el propio Mbappé y los médicos. Si no hay garantías de que pueda soportar el ritmo y evitar una lesión mayor, se quedará fuera, más aún viendo la dependencia que tiene el Madrid con el internacional francés. La convocatoria, prevista para mañana, dependerá estrictamente de sus sensaciones en estas horas críticas.

Siete bajas, defensas agotados y Xabi Alonso tira de La Fábrica para sobrevivir

A la duda de Mbappé se suma un escenario demoledor: Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Alaba, Militao, Mendy, Camavinga y Huijsen están fuera. Ninguno llegará a tiempo. Es un agujero enorme que obliga al entrenador a recomponer su defensa con apenas cuatro futbolistas del primer equipo disponibles. Rüdiger, Valverde y Bellingham estarán, pero también llegan con cargas físicas y acumulación de minutos, lo que refuerza el dramatismo.

Ante este panorama, el técnico ha llamado a tres canteranos con posibilidades reales de entrar en la lista. Joan Martínez, Valdepeñas y Cestero se han entrenado con dinámica de primer equipo y podrían entrar en una convocatoria histórica por necesidad. Valdepeñas, central con capacidad para desempeñarse como lateral izquierdo, es la gran carta para tapar las urgencias. Cestero, mediocentro que Arbeloa definió en su día como “el mejor seis de España”, aporta equilibrio y personalidad en un momento de emergencia absoluta.

El entrenamiento estuvo marcado por una conjura previa, un abrazo colectivo en el círculo central de Valdebebas. Xabi Alonso lo había adelantado: “Vamos todos unidos de la mano”. El Madrid se aferra a esa unidad mientras espera noticias definitivas de Mbappé, cuyo estado será clave para medir las posibilidades reales del equipo frente al City de Guardiola y Haaland.