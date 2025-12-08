El hijo de Reyes, solución de emergencia para Xabi Alonso en la previa ante el City

La defensa se queda en cuadro, Camavinga aparece vendado y Xabi Alonso recurre al hijo de Reyes a 48 horas de recibir al Manchester City

El Real Madrid encara la semana más peligrosa de la temporada con un parte médico que golpea de lleno a Xabi Alonso. La derrota ante el Celta ha multiplicado las dudas y las urgencias, justo cuando el Manchester City de Pep Guardiola aterriza en el Santiago Bernabéu para un examen que puede marcar la temporada. Entre lesiones, improvisaciones defensivas y un vestuario tocado, la sorpresa del día la firmó José Antonio Reyes, que completó el entrenamiento con el primer equipo en pleno estado de alarma.

Valdebebas en modo crisis: bajas, vendajes y un panorama límite antes del City

El entrenamiento matinal dejó una radiografía inquietante. La lesión muscular de Éder Militao, confirmada como baja para los próximos cuatro meses, supone un golpe casi definitivo para la zaga. A ello se suma Dean Huijsen, también descartado, y un Eduardo Camavinga que apareció con un llamativo vendaje en el pie derecho que compromete su presencia ante el City. Su evolución es una incógnita y la preocupación es evidente a dos días del duelo europeo.

El parte se agrava con un nuevo contratiempo: Kylian Mbappé sufrió una rotura en el dedo anular de la mano izquierda. Podrá jugar, pero las molestias condicionarán sus duelos físicos. El francés, que sostiene la mitad del gol ofensivo del Madrid, llegará limitado justo en un partido donde se espera su versión más determinante.

En defensa, el panorama es dramático. Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy arrastran problemas físicos que los sitúan fuera de la rotación. Xabi Alonso trabaja sobre escenarios de emergencia, obligado a recolocar perfiles y a sostener una estructura que se ha ido desmoronando con el paso de los partidos.

Reyes, la nota luminosa en la semana más oscura del Real Madrid

En medio de un ambiente enrarecido, un rostro joven irrumpió en Valdebebas. José Reyes, hijo del eterno futbolista sevillano, entrenó a las órdenes de Xabi Alonso en una sesión marcada por la necesidad y las ausencias. El atacante de 18 años, pieza importante del Juvenil A dirigido por Julián López de Lerma, repite dinámica con el primer equipo después de haber llamado la atención de Carlo Ancelotti la pasada temporada.

Reyes llegó al césped con naturalidad y se mostró muy participativo, demostrando su crecimiento en los últimos meses. En el club valoran su madurez y su capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos. Su presencia en el entrenamiento fue una bocanada de aire fresco en una jornada dominada por vendajes, caras largas y una urgencia colectiva por recomponerse.