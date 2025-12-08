Antonio Blanco llegará contra el Real Madrid a los 200 partidos en la élite en un gran estado de forma

El centrocampista del Alavés alcanzará dicha cifra en el encuentro de este domingo en Mendizorroza, siendo el capitán y uno de los líderes del equipo de Coudet, donde ya ha disputado 106 choques y se posiciona actualmente como el futbolista que más balones ha recuperado en LaLiga en noviembre con 31 en total

Antonio Blanco está a falta de unos días de cumplir 200 partidos al máximo nivel. Lo hará con la camiseta del Alavés, donde ha jugado ya un total de 106 encuentros, este domingo en el duelo ante el Real Madrid en Mendizorroza. El centrocampista volverá a vestirse de corto tras ser baja en la victoria del conjunto blanquiazul contra la Real Sociedad por acumulación de tarjetas, por lo que Coudet recupera una pieza clave, que ha sido el futbolista que más balones ha recuperado de toda LaLiga en noviembre con 31, por lo que sigue dando pasos adelante en su cuarta temporada en Vitoria.

Antonio Blanco se consolida como el líder del Alavés

Antonio Blanco afronta un partido especial este fin de semana, ya que se volverá a enfrentar al Real Madrid, su exequipo, donde además cumplirá 200 partidos al máximo nivel. El centrocampista, que fue una de las apuestas personales de Zidane para el primer equipo blanco, sigue mostrando cada vez más solidez y creciendo de la mano de Coudet en el Alavés. A sus 25 años, el futbolista ya ha disputado 106 encuentros con la camiseta del conjunto vasco, además de los 88 con la entidad merengue, y el Castilla, y con el Cádiz y las categorías inferiores de la selección española. En estos momentos, el capitán del club blanquiazul es el jugador de toda LaLiga que más balones recupera, con 31 y el que mayor número de recuperaciones realiza en campo rival y más intercepta, con un total de 71, por lo que supera a otros grandes mediocampistas del campeonato doméstico como Luis Milla, Jon Gorrotxategi, Mauro Arambarri y Tchouaméni.

Estos números son una prueba más de la temporada que está firmando Antonio Blanco en el Alavés. Con Coudet al frente de esta temporada 2025/2026, el exjugador del Real Madrid tan solo se ha perdido los encuentros de LaLiga ante el Getafe y la Real Sociedad, además del duelo de Copa del Rey frente al Getxo. Por ello, el próximo domingo estará de vuelta un futbolista que es el quinto de las cinco grandes ligas con posesiones ganadas, con 133 y el sexto en duelos defensivos, superando a otras estrellas del fútbol como Szoboszlai, del Liverpool y Nico Paz, del Como. Además, la victoria del conjunto vasco contra la Real Sociedad le permitirá al equipo llegar en un estado anímico diferente a la siguiente jornada frente a los de Xabi Alonso, ya que venían de tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico.

El Real Madrid, el lugar dónde Antonio Blanco creció

Con el Real Madrid, Antonio Blanco logró una UEFA Champions League, en la temporada 2021/2022, además de una Liga en la misma campaña. Por otro lado, el actual centrocampista del Alavés levantó una UEFA Youth League con el Castilla en la 19/2 y fue campeón sub-17 y sub-19 con España en la 2017 y 2019, respectivamente. Además, su estatus con Coudet se debe en buena parte a la confianza que recibió de Zidane para su estreno en el equipo blanco, con el que se ha puesto la camiseta hasta en 88 duelos, lo que ha terminado siendo clave para su carrera.