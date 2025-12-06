Sergio Francisco: “Hemos sido irreconocibles; la primera parte no es aceptable”

La Real Sociedad se desmorona en Mendizorroza tras una de sus actuaciones más grises y Sergio Francisco admite que el equipo ofreció su peor versión del curso

El entrenador txuri-urdin, Sergio Francisco, compareció ante los medios tras el 1-0 encajado ante el Alavés, un choque correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports, en el que su equipo nunca llegó a sentirse cómodo. El técnico repasó el desarrollo del encuentro, el bajo rendimiento colectivo, la suplencia de Barrenetxea y la acción del penalti que terminó decantando el duelo.

Un primer tiempo para olvidar

El técnico donostiarra se mostró especialmente crítico con la actitud y el desempeño de su plantilla durante los primeros 45 minutos. Según sus palabras, la Real fue un conjunto irreconocible, demasiado pasivo y esperando a que el partido se desarrollara por inercia.

«No hemos sido nosotros —afirmó—. Hemos jugado prácticamente todo el primer tiempo en nuestro propio campo, sin iniciativa y con una gestión muy pobre de las segundas jugadas». Francisco insistió en que la intención era salir a por el triunfo desde el inicio, algo que, a su juicio, solo empezó a aparecer tras el descanso.

Un conjunto desajustado y sin claridad

Al ser preguntado por lo sucedido, el entrenador explicó que al equipo le costó entrar en el partido desde el pitido inicial. Reconoció que la Real estuvo desordenada y sufrió para ganar metros ante un Alavés muy agresivo en su estadio.

«Es muy complicado generar peligro ante un rival tan intenso y que te presiona cada salida», señaló. Aunque el Alavés tampoco disfrutó de un gran número de oportunidades, la sensación constante era que el gol local estaba más cerca que el empate visitante.

Un tropiezo que frena la buena dinámica

Francisco no escondió que esta derrota significa «un paso atrás», sobre todo después de un mes y medio en el que el equipo venía ofreciendo mejores sensaciones. Pese a ello, se mostró confiado en revertir la situación: «Toca trabajar bien durante la semana para recuperar la confianza y el nivel mostrado en los últimos partidos».

La situación de Barrenetxea

Otro de los temas clave fue la suplencia de Barrenetxea, una decisión que no pasó desapercibida. El técnico aclaró que el extremo no estaba en condiciones óptimas para arrancar como titular: «Hemos intentado gestionarlo de la mejor manera. Aun así, es un jugador determinante y su presencia en la segunda mitad nos aportó energía».

La acción del penalti y la duda permanente de las manos

Sobre el penalti que decidió el encuentro, Francisco admitió no haber visto la jugada con detalle, pero sí compartió su confusión: «Son esas manos que te dejan pensando qué va a decidir el árbitro. Aun así, no hemos perdido por el VAR». Se mostró crítico con la falta de claridad respecto a cuándo debe sancionarse una mano y cuándo no.

Un equipo que debe mirar hacia arriba

El técnico cerró su intervención destacando el rendimiento de la Real en jugadas a balón parado, donde cree que fueron superiores al rival. Respecto a las aspiraciones del equipo, fue firme: «Este equipo debe salir cada jornada a competir y a ganar los duelos. La clasificación ya se verá; nuestra mentalidad es mirar hacia arriba».