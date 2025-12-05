Coudet y el duro enfrentamiento ante la Real Sociedad: "Tenemos la necesidad de ganar contra una de las mejores plantillas"

El técnico del Alavés reconoce la dificultad del reto ante la Real Sociedad, defiende el nivel del equipo pese a los resultados y reclama mayor contundencia en Mendizorroza

Eduardo Coudet afronta un momento clave. Con tres derrotas consecutivas en LaLiga, el técnico del Deportivo Alavés compareció este viernes con un mensaje doble: autocrítica ante los errores cometidos, pero también convicción en el trabajo del equipo. El argentino insistió en que las sensaciones son mejores que los resultados y que la visita de la Real Sociedad aparece como una oportunidad perfecta para reaccionar frente a su afición.

El argentino pide calma y destaca que el equipo “merece más puntos”

Coudet trató de rebajar la ansiedad que rodea al equipo tras la última racha negativa, aunque no escondió la urgencia. “Siempre tratamos de ver el vaso medio lleno. Los partidos se definen por detalles y los hemos pagado más caro de lo debido”, explicó antes de insistir en que el nivel competitivo no ha decaído: “El rendimiento y las sensaciones son buenas, pero no dan puntos. Muchas veces hemos sido superiores al rival sin que quedase reflejado en el resultado”.

El técnico admitió que el equipo necesita un golpe anímico y futbolístico que solo se consigue ganando. “Ahora sí tenemos la necesidad de ganar, y hacerlo en casa, con nuestra gente, sería un lindo escenario”, señaló. Coudet defendió que, pese a los fallos, la línea del equipo es reconocible. “Hemos cometido errores, pero también tenemos un montón de virtudes. Si hacemos un análisis, mereceríamos tener por lo menos cinco puntos más”, afirmó, convencido de que su plantilla está mentalmente fuerte: “Los futbolistas están con la cabeza metida en dar un poquito más, y los resultados van a llegar”.

La Real, un examen de máxima exigencia: “Es una de las mejores plantillas”

El argentino no quiso mirar más allá del duelo ante la Real Sociedad, al que considera uno de los rivales más complicados del campeonato. “Nos enfrentamos a un rival muy difícil, una de las mejores plantillas de LaLiga”, subrayó, remarcando que jugar en Mendizorroza debe ser un impulso añadido. “Estamos en casa, donde nos sentimos muy cómodos con nuestra afición, y queremos ganar”, sentenció.

Coudet reveló que Ander Guevara será titular ante su exequipo y destacó la elasticidad táctica que viene mostrando el Alavés en las últimas jornadas. “Nos vamos adaptando según estén los jugadores o cómo sea el rival. La idea se sostuvo en el último partido, generamos juego y ocasiones”, explicó, defendiendo un plan reconocible más allá del sistema utilizado.

El gran debe sigue siendo la falta de contundencia. “No estamos siendo contundentes en las situaciones que generamos. Hay que crear más ocasiones todavía para tener más posibilidades”, pidió, consciente de que mejorar en el área rival es imprescindible para que las buenas sensaciones se traduzcan en puntos reales.