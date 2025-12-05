Cuatro novedades en la lista de convocados de la Real Sociedad ante el Alavés

Sergio Francisco sigue sin poder contar con Igor Zubeldia pero por el contrario recupera a Aramburu, Caleta-Car, Sucic y Karrikaburu

La Real Sociedad se mide este sábado al Alavés en todo un derbi vasco que acogerá Mendizorroza a partir de las 16:15 horas. Un derbi que se prevé apasionante, como el propio Sergio Francisco ha admitido en rueda de prensa. "Creo que es un partido súper atractivo, es un partido que es un derbi otra vez, que sentimos la dificultad también del partido. Creo que nos enfrentamos a un rival que si ves sus últimos resultados igual no han sacado muchos puntos pero yo viendo los partidos tengo la sensación de que va a ser dificilísimo. Le compararía con nosotros en muchos aspectos del juego. En su energía, en su agresividad, en la presión alta. Creo que en casa es un equipo muy fuerte. Sabemos la dificultad del partido y lo que nos vamos a encontrar y tenemos que dar nuestra mejor versión para poder sacarlo", ha dicho el técnico realista sobre el choque que le espera.

Para dicho encuentro, Sergio Francisco no podrá contar con Igor Zubeldia, que finalmente no ha podido dejar atrás sus molestias: "La realidad es que no es gran cosa, pero él está incómodo. Más allá de que no queremos forzar y que puede haber un pequeño riesgo, es que él no siente como para poder llegar al partido. Desde el principio sentimos que no es gran cosa, pero de momento le está limitando". Así como tampoco con los lesionados Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson, Yangel Herrera y Álvaro Odriozola.

Por el contrario, son cuatro las novedades que presenta la lista de convocados para medirse al Alavés, con la vuelta de Jon Mikel Aramburu, Duje Caleta-Car, así como Luka Sucic y Jon Karrikaburu. La duda está en ver quiénes serán los tres atacantes. Barrenetxea podría volver al once tras dos suplencias y otros tantos goles en las últimas dos jornadas, y el damnificado podría ser Take Kubo. Guedes, en buen momento de forma, apunta a repetir al igual que Sadiq, goleador y asistente en Reus, por delante de un Karrikaburu recién recuperado y que podría tener su oportunidad en la segunda parte.

La lista de convocados de la Real Sociedad

De esta forma, la lista de convocados al completo, de la que ya han salidos los canteranos Gorka Carrera y Tomy Carbonell, la conforman: Alex Remiro, Marrero, Folgado, Aramburu, Aihen, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Odriozola, Jon Martín, Gorrotxategi, Turrientes, Carlos Soler, Zakharyan, Goti, Brais Méndez, Sucic, Marín, Barrenetxea, Guedes, Take Kubo, Umar Sadiq y Karrikaburu.