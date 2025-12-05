Sergio Francisco, muy claro con Sucic: "Entendemos que no está con una predisposición que es la mejor para dar su mejor versión"

El técnico realista ha analizado el estado de su plantilla, la baja de Igor Zubeldia y los motivos de la no convocatoria del croata para la Copa y su relación con él

Sergio Francisco, técnico de la Real Sociedad, ha analizado cómo llega el equipo al duelo de este sábado frente al Alavés en Mendizorroza, para el que no ha querido dar muchas pistas sobre qué jugadores utilizará en ataque, pero sí ha confirmado que no estará Igor Zubeldia, que sigue renqueante de sus molestias. "Si entran a la convocatoria están perfectos para el partido de mañana. Confiábamos en que estuviese también Igor, pero no ha podido entrenar en toda la semana y es el único de los que habíamos hablado que no lo podemos meter y que no está preparado para el partido de mañana. Los otros están disponibles y contamos con ellos para todo", ha admitido.

Pese a todo, la lesión del central "no es gran cosa". "La realidad es que no es gran cosa, pero él está incómodo. Más allá de que no queremos forzar y que puede haber un pequeño riesgo, es que él no siente como para poder llegar al partido. Desde el principio sentimos que no es gran cosa, pero de momento le está limitando".

Los motivos de que Sucic no haya estado en la Copa

"Lo aclaro muy fácilmente. La situación es que al final tenemos que decidir una convocatoria para el partido de Copa y metemos en la dinámica de entrenamiento y la convocatoria a aquellos jugadores que entendemos que tienen más energía y que van a estar más preparados para ese partido. Yo considero que Luka en ese sentido no está para esa convocatoria y como le veo mejor le metemos en la convocatoria para el partido de Vitoria pero es básicamente eso, que yo decido que no le veo disponible para ese partido de Copa".

Su relación con Sucic y su pérdida de protagonismo esta temporada

"Con Luka el tratamiento es el mismo que con todos los demás. Cada jugador tiene un tratamiento individual. Intentamos sacar la mejor versión. Intentamos que el jugador esté arriba con la autoestima. Intentar mejorar en el juego, pedirle todo aquello que entendemos que nos puede dar. Hay jugadores que tienen más participación, otros que juegan menos. Lo único que le pido a Luka y a todos los demás es que se muestren en la semana, que demuestren su nivel para que el entrenador les pueda elegir para el fin de semana. A partir de ahí, otros compañeros están jugando más que Luka porque les veo mejor y no hay mucho más allá. Por supuesto que tengo conversaciones con él, por supuesto que hablamos con cada jugador. Entendemos que no está con una predisposición que es la mejor para dar su mejor versión. Pero en este caso su tratamiento es como cualquiera".

La dolorosa derrota ante el Villarreal

"El partido del Villarreal yo creo que lo tenemos olvidado. Creo que lo dimos todo, ya hablamos de que fue una derrota en la que sacamos muchas cosas positivas pero la realidad es que nos cortó una racha de resultados a favor. El partido mañana lo afrontamos otra vez con la intención de volver a arrancar una racha de buenos resultados. Con una oportunidad para volver a ganar fuera de casa. Con la sensación de que es un partido importante para reforzarnos. Veo a la gente como muy enchufada para mañana dar otra vez un muy buen nivel, que es el que necesitamos para ganar contra un muy buen equipo".

La recuperación de Karrikaburu

"Le he visto apretando muchísimo a los recuperadores porque quería estar cuanto antes. Yo creo que ve también la situación de la punta y estaba deseando volver con el grupo, estaba deseando estar con el grupo. Ya le metimos una sesión antes de la convocatoria del partido de Copa y ha hecho estas dos últimas sesiones. Le metemos en la convocatoria porque creo que está bien y le veo con muchas ganas de poder participar, con muchas ganas de meterse en la dinámica y de aprovechar los minutos que tenga".

La posible marcha de Sadiq a la Copa África

"Estamos expectantes, está en esa preconvocatoria o prelista. Y por lo menos estamos pendientes de qué es lo que va a pasar".