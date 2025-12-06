Alavés 1-0 Real Sociedad: El Alavés tumba a la Real Sociedad con un penalti salvador de Boyé

El Alavés se impuso en un intenso derbi vasco marcado por la tensión, la solidez defensiva y un penalti decisivo al filo del descanso

El Deportivo Alavés se adjudicó un derbi muy disputado tras imponerse por 1-0 a la Real Sociedad, en un encuentro marcado por la intensidad, la polémica y un solitario tanto de Lucas Boyé, quien transformó un penalti en el tiempo añadido de la primera parte. El conjunto vitoriano logró un triunfo vital en su lucha por la permanencia, mientras que el cuadro txuri-urdin se marchó de vacío pese a controlar diversos tramos del encuentro.

Primera mitad con alternativas y un desenlace inesperado

El duelo arrancó con ritmo y llegadas en ambas porterías. Boyé estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros compases, pero un acertado Álex Remiro evitó el gol con una intervención de reflejos. Con el paso de los minutos, la Real Sociedad empezó a encontrar espacios y generó dos oportunidades muy claras a través de Jon Martín y Carlos Soler, aunque ambos erraron en la definición.

La tensión creció en la recta final del primer acto. El Alavés reclamó sin éxito una posible expulsión de Aramburu tras una entrada dura, pero el árbitro decidió no revisar la acción. Cuando parecía que la primera mitad acabaría sin goles, un mal despeje de Sergio Gómez terminó impactando en la mano de Elustondo, acción que el colegiado revisó en el VAR y castigó con un penalti a favor del conjunto albiazul. Boyé, con un disparo que se coló bajo el cuerpo de Remiro, puso el 1-0 al borde del descanso.

El Alavés resistió y la Real no encontró soluciones

Tras el paso por vestuarios, el Alavés volvió a asustar con un remate de Calebe, que pudo ampliar la ventaja. Sin embargo, el extremo brasileño no estuvo fino en la definición. A partir de ese momento, la Real asumió el mando del encuentro, moviendo el balón con paciencia pero sin profundidad. Solo un eléctrico Barrenetxea, desde su ingreso, logró inquietar mínimamente a la defensa local.

El conjunto de Eduardo Coudet se mantuvo ordenado, sólido y muy disciplinado, saliendo al contragolpe cada vez que se presentaba la oportunidad. De hecho, Boyé pudo firmar su segundo tanto tras una presión alta, pero Remiro volvió a salvar a los suyos. Mientras tanto, la Real lo intentaba sin ideas claras, abusando de centros laterales y sin encontrar rematadores. La ocasión más clara del empate llegó con un cabezazo de Cáleta-Car, que se marchó rozando el larguero.

Una victoria trabajada en un Mendizorroza entregado

El Alavés supo gestionar los últimos minutos con oficio y empuje, apoyado por un Mendizorroza que llevó en volandas a los suyos hasta el pitido final. El conjunto babazorro demostró una defensa impecable, inteligencia táctica y una gran capacidad para sufrir cuando tocaba.

Ficha del encuentro

Alavés: Sivera; Tenaglia, Jonny Otto, Pacheco, Parada; Guevara (Protesoni, 76'), Denis Suárez (Youssef, 90+2'), Ibáñez, Calebe (Carlos Vicente, 51'), Rebbach (Aleñá, 75'); Boyé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Elustondo (Cáleta-Car, 58'), Sergio Gómez; Gorrotxategi (Karrikaburu, 77'), Soler (Goti, 87'), Brais Méndez; Kubo (Zakharyan, 77'), Guedes; Sadiq (Barrenetxea, 58').

Gol: Boyé (1-0).

Tarjetas: Aramburu, Jon Martín, Guevara, Tenaglia.

Árbitro: Javier Alberola Rojas.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza.