Apollo tiene una primera idea para hacer crecer al Atlético de Madrid

El grupo, que es el nuevo dueño del club rojiblanco desde que comprara la mayoría de sus acciones hace unas semanas, desea la mejoría del Atlético de Madrid en muchos aspectos, no solamente en el deportivo, siendo uno de ellos en el aspecto audiovisual y mediático

El Atlético de Madrid ha entrado en una nueva dimensión desde hace unas semanas cuando la compañía Apollo Sports Capital se convirtió en el nuevo dueño del club una vez compró la gran mayoría de las acciones. Se trata de un grupo fuerte en el aspecto económico que tiene planes ambiciosos para hacer crecer o para impulsar al Atlético de Madrid. No sólo el plan es dar un paso adelante en lo deportivo, con el objetivo de ganar una UEFA Champions League como lo más ambicioso, sino que también se desea crecer en otros aspectos. Uno de los puntos es acercar al Atlético de Madrid a más personas y es por ello que el nuevo dueño estudia la creación de unos medios de comunicación propios.

Apollo Sports Capital está planeando que el Atlético de Madrid tenga sus propios medios de comunicación, tal y como tienen otros clubes del fútbol español, según ha informado Voz Populi. El nuevo dueño del equipo rojiblanco cree que el Atleti tiene un gran margen de crecimiento por esa vía ya que si se acerca al equipo a través de una televisión propia podría hacer crecer la base de aficionados lo que significa, a la larga, más ingresos, dinero y beneficios para el club madrileño.

El plan del Atlético de Madrid sería dar un paso en el aspecto audiovisual y mediático ya que teniendo medios de comunicación propios el club podría ofrecer a sus aficionados mayor cantidad de contenidos, siendo los directos y las entrevistas, así como otro tipo de noticias los pilares fundamentales. El Atlético de Madrid no entraría a buscar una televisión convencional propia sino que más bien apostaría por una plataforma por streaming como tienen el FC Barcelona o el Sevilla FC que son los que intentan monetizar más su propia información.

En este apartado, el Atlético de Madrid ha estado por detrás de otros clubes de LaLiga, ya que nunca se ha mostrado, de momento, partidario de crear sus propios medios de comunicación. Por ahora, el Atlético de Madrid y los nuevos dueños no han confirmado que esté en marcha la creación de esos medios de comunicación. Por tanto, habrá que estar al tanto de los acontecimientos.

La llegada de Apollo Sports Capital, un impulso para el Atlético de Madrid

Apollo Sports Capital es un grupo que ha elegido al Atlético de Madrid como su equipo para intentar hacer algo grande en el fútbol. Se trata de una compañía global de inversión en deporte que tiene entre sus negocios los Masters 1000 de Miami y de Madrid.