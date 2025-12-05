El fichaje obligatorio de Nico González por el Atlético de Madrid, más cerca

El extremo argentino ha sido una de las noticias positivas del equipo que entrena Simeone durante esta temporada. Su buen rendimiento y gran participación hacen que el Atlético de Madrid esté en el camino de desembolsar unos 32 millones de euros al final de la campaña para hacer su incorporación definitiva. Para ello, Nico González debe seguir siendo importante

Nico González es uno de los futbolistas que mejor está rindiendo en el Atlético de Madrid durante esta temporada. Desde su llegada, el argentino es importante en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone que no ha dudado en confiar en el atacante que ha respondido con un gran rendimiento. Este excelente nivel y su participación masiva hacen que su fichaje por el Atlético de Madrid esté más cerca que nunca ya que mucha importancia tiene que perder en lo que resta de temporada para que la opción de compra que tiene el club rojiblanco por él no se convierta en obligatoria.

Las condiciones para que el fichaje de Nico González por el Atlético de Madrid se produzca

El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con la Juventus en los últimos momentos del mercado de fichajes de verano para la cesión de Nico González, extremo de 27 años. En dicho entendimiento el Atlético de Madrid se guardó una opción de compra que se convertirá en obligatoria si el extremo juega un total de 45 minutos en 21 de los 35 partidos de LaLiga que puede disputar.

No puede ir por mejor camino ya que Nico González ha disputado hasta el momento 45 minutos en 9 de los 12 partidos de LaLiga que ha estado disponible. Esto quiere decir que si el argentino disputa un total de 45 minutos en 12 de los 23 encuentros ligueros que restan el Atlético de Madrid tendrá que desembolsar 32 millones de euros de manera obligatoria.

Un movimiento con el que estaría encantado un Diego Pablo Simeone que actualmente tiene en Nico González a un jugador en el que confía mucho para que su Atlético de Madrid sea un gran equipo. Así se puede comprobar en sus estadísticas ya que el extremo ha disputado un total de 16 partidos oficiales y 967 minutos entre LaLiga y UEFA Champions League.

Nico González, hace unas semanas, se mostró muy contento por estar en el Atlético de Madrid y dijo que está abierto a seguir, aunque sabe que tiene en sus manos lograr que se materialice su fichaje. Es por ello que no duda que continuará trabajando duro. "La afición me da muchísimo a mí. Yo intento dejar todo adentro de la cancha, que es donde uno es feliz. Esto es largo. Tengo que seguir trabajando, demostrando, metiéndole esa garra argentina... Esperemos continuar por este camino que es lo que nos trajo hasta acá", argumentó el argentino tras la victoria contra el Sevilla FC.