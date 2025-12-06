Simeone recupera a Le Normand y se refuerza con tres jugadores del filial para visitar al Athletic

El entrenador colchonero mantiene la baja de Marcos Llorente, a quienes se sumaron Giménez, Álex Baena y Johnny Cardoso tras sufrir diferentes percances físicos en el último choque ante el FC Barcelona

Tras caer ante el FC Barcelona en el encuentro adelantado por la disputa en enero de la Supercopa de España, el Atlético de Madrid afronta este sábado otra dura prueba de fuego ante un Athletic Club que viene de perder en su feudo ante el Real Madrid y no puede dejar pasar más oportunidades para engancharse a la pelea por las plazas europeas de LaLiga. Un duelo de alto voltaje al que los colchoneros acuden con bajas sensibles, de ahí que su entrenador, Diego Simeone, haya tenido que reforzarse con tres jugadores del Atlético Madrileño para completar su convocatoria.

Viajan Boñar, Puric y De Luis

Así, el técnico argentino ha llamado a filas al lateral derecho Javi Boñar, al central Aleksa Puric y al meta Mario de Luis, todos ellos pertenecientes al filial que compite en Primera RFEF. Tanto Boñar, lateral potente y de largo recorrido, como Puric, central contundente de 1,96 metros de altura, son titulares indiscutibles en el once del equipo que dirige Fernando Torres durante esta temporada, el cual marcha líder de su grupo.

A la lista, además, vuelve Robin Le Normand, como estaba previsto. El internacional español ya se venía entrenado con el grupo desde la pasada semana, cuando inició su reincorporación progresiva tras superar la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida el pasado 4 de noviembre frente al Union Saint-Gilloise en Champions. Ha sido baja en cinco encuentros, contra el Levante, el Getafe, el Inter, el Oviedo y el Barcelona.

En cambio, Marcos Llorente se pierde su cuarto encuentro seguido por una lesión muscular, sufrida hace dos semanas en Getafe, mientras que José María Giménez, Álex Baena y Johnny Cardoso (los dos primeros con dolencias musculares y el tercero con una fuerte contusión en la rodilla) se lesionaron en el partido del pasado martes contra el Barcelona.

La lista del Atlético de Madrid

La convocatoria de 23 jugadores, que viaja este sábado por la mañana a Bilbao, está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y De Luis; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Aleksa Puric, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.

Sin tiempo que perder y casi sin margen para descansar, la expedición del Atlético regresará a la capital de España en cuanto finalice el partido que tendrá lugar en San Mamés, puesto que el lunes se desplazará a Países Bajos para medirse el próximo martes al PSV Eindhoven en una nueva jornada de Champions.