Ernesto Valverde confirma la lesión de Laporte: "Vamos a ver mañana o pasado cuando hagamos las pruebas"

El entrenador del Athletic Club confirmó que el problema físico que sufrió el central es muscular y que se le harán pruebas para determinar el alcance exacto que tiene. Por otro lado, se mostró contento por la actuación individual de algunos futbolistas como Berenguer y Areso

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, se presentó con una sonrisa de oreja a oreja después de la victoria de su equipo contra el Atlético de Madrid la cual mete de lleno al equipo vasco en la pelea por la quinta posición de LaLiga. Con todo, la alegría no pudo ser total ya que Valverde confirmó que Laporte, que no pudo seguir jugando este encuentro, está lesionado muscularmente.

Laporte fue la nota negativa del partido para el Athletic Club ya que el central no pudo seguir jugando tras sufrir un problema muscular durante la primera parte que le obligó a dejar el partido. Ernesto Valverde ha confirmado la lesión de Laporte el cual será sometido a pruebas médicas en los próximos días. "Es una cuestión muscular, desequilibrio en la carrera, luego en el choque ha intentado frenar y es cuando se ha producido. Bueno, vamos a ver mañana o pasado cuando hagamos las pruebas el alcance de la lesión".

Satisfecho con el partido de su Athletic Club contra el Atlético de Madrid

Ernesto Valverde ha analizado la victoria de su equipo de la siguiente manera. "Le hemos metido mucha intensidad al partido a pesar del esfuerzo del otro día, pero era obligatorio para nosotros. Desde el inicio ellos también nos apretaban altos, nosotros íbamos también muy arriba con ellos y ha sido un partido redondo, aún sabiendo que según iba avanzando el partido con el 0-0, también pensaba que el año pasado íbamos así, nos hicieron un gol en el descuento. Teníamos que tener un poco de cuidado, pero teníamos que intentar explotar nuestras posibilidades, a ver si caía de nuestro lado, y afortunadamente hemos insistido y ha caído de nuestro lado".

Por otro lado, el entrenador del Athletic Club ha indicado que esta es la línea que debe seguir su equipo durante el resto de la temporada. "Los partidos muchas veces se ven también en función de si el resultado te ha acompañado o no. Ahora estamos todos muy contentos, pero en ese mismo partido podía haber ocurrido lo del año anterior. La jugada anterior a la que nosotros hacemos el gol, ha rematado Sorloth y ha hecho una gran parada Unai Simón. Sí, es verdad que necesitamos partidos como este independientemente luego del resultado. Y evidentemente al final el resultado es la consecuencia del juego que haces, pero siempre lo tienes que ver un poco a largo plazo. Si nosotros vamos jugando así con esa intensidad y vamos así sabemos que muchos partidos van a caer de nuestro lado. Entonces es lo que tenemos que intentar".

Ernesto Valverde se mostró muy contento con la actuación de Areso y Berenguer

A continuación, Ernesto Valverde valoró positivamente los partidos de Areso, Berenguer y Nico Williams. "Era un partido importante para Areso, también para nosotros, pero sí porque el rival era un rival de mucho nivel, un partido con mucha tensión y ha respondido extraordinariamente. El caso de Nico Williams, el caso de Jauregizar, el caso de Berenguer. Necesitábamos empezar a relacionarlo con el gol, hoy ha marcado y el otro día en Levante ya dio dos asistencias. Es verdad que él ha estado mermado y a veces todavía lo está con el tema óseo que tenía, pero poco a poco lo va solucionando y vamos avanzando".