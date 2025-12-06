Athletic Club - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

El Athletic quiere la victoria para pelear por los puestos europeos enfrente un Atlético de Madrid que pretende acercarse al liderato

El partido que cierra la jornada del sábado, es todo un partido, el Athletic Club se verá las caras con el Atlético de Madrid, en el estadio de San Mamés.

El Athletic Club, dirigido por Txingurri Valverde, ocupa la octava posición de la tabla con 20 puntos en las primeras 14 jornadas, empatado con el Getafe. En el partido adelantado de la jornada 19, celebrado este miércoles, los bilbaínos cayeron ante el Real Madrid.

El rendimiento de los rojiblancos en las últimas cinco jornadas ha sido irregular: dos victorias, un empate y tres derrotas. En San Mamés han conseguido 13 de los 24 puntos disputados, algo más de la mitad, y tal como ha señalado su técnico, "hay que hacerse fuertes en casa", un factor clave dentro de las aspiraciones del equipo de la ría.

Por su parte, el Atlético de Madrid se sitúa cuarto en la clasificación con 31 puntos, a solo un punto del Villarreal y a dos del Real Madrid, segundo. El conjunto rojiblanco llega tras perder 3-1 ante el Barcelona en un encuentro celebrado el pasado martes debido a la Supercopa de España. Esta derrota interrumpió la buena racha de los de Simeone, que llevaban 13 jornadas sin perder.

Fuera de casa, los colchoneros han sumado 9 de 14 puntos, un dato que deberán mejorar si quieren seguir aspirando al título. Además, los enfrentamientos históricos entre ambos equipos muestran un claro favoritismo madrileño: 96 victorias, 35 empates y 79 derrotas.

Athletic Club - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

Emocionante enfrentamiento entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid que tendrá lugar este sábado 6 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio de San Mamés.

Athletic Club - Atlético de Madrid: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54, por el canal Movistar Plus+, sintonizable en el dial 7, por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440, por el canal M+ LaLiga 2, sintonizable en el dial 57, por el canal M+ LaLiga 3, sintonizable en el dial 161 y por el canal M+ Vamos 2, sintonizable en el dial 51 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) y en el canal Orange Fútbol 1 (dial 108) o LaLiga TV Bar (302).

Athletic Club - Atlético de Madrid: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.