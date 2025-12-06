Manolo González avisa a su Espanyol: "Hay que dar el máximo, porque sino palmaremos"

El entrenador del RCD Espanyol ha analizado la situación de su equipo tras la eliminación en Copa del Rey. El técnico ha asegurado que si tiene que pedir perdón cada día lo hará, pero también ha dicho que sus jugadores deben levantarse

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, ha pasado revista a la actualidad de su equipo antes de enfrentarse al Rayo Vallecano. El técnico del equipo catalán ha reflexionado sobre la eliminación en Copa del Rey esta semana y ha pedido reacción a sus futbolistas a los que ha avisado de que deben competir al máximo para ganar.

El técnico del equipo catalán ha dicho que la única baja que tiene es la de Javi Puado. "El único que no está disponible es Javi Puado, el resto a falta de un entrenamiento están todos bien".

Manolo González, a continuación, ha explicado que pedirá perdón siempre que pueda por la eliminación en la Copa del Rey. "Si he de pedir perdón cada día, lo haremos. A partir de aquí, estamos bien y animados. Claro que nos cabrea la eliminación y estaba de muy mala leche, como siempre que pierdo. A partir de ahí ya no hay que darle más vueltas. Mañana el equipo saldrá a morir".

Por otro lado, Manolo González ha sido cuestionado sobre si sus jugadores reaccionarán tras la eliminación copera. "Son profesionales y si no lo están tendrán problemas conmigo. Esto va de deporte al máximo nivel, quien no sea capaz de superarlo que se dedique a la cría de champiñones. Hay que saber aguantar la presión. Lo de la Copa ha pasado, pero ya no vale mirar atrás, eso se ha acabado y toca volver a competir al máximo nivel. El otro día sacamos al equipo que creíamos mejor para ese día. Hay que asumir que la afición esté cabreada por ese partido, pero seguro que están orgullosos de lo que está siendo la temporada. Es una competición diferente y toca ponerse las pilas".

Manolo González elogia al Rayo Vallecano y a Iñigo Pérez

El entrenador del RCD Espanyol ha destacado los siguientes aspectos del Rayo Vallecano. "Tienen muchas variantes, con dos laterales que están a un nivel espectacular. En el centro del campo tiene jugadores con muy buen pie y encuentran situaciones de gol con facilidad. Tienen futbolistas de gran ritmo y están donde están debido a que tienen un gran técnico y grandes jugadores".

Por otro lado, ha elogiado a Iñigo Pérez, entrenador del equipo madrileño. "Creo que es uno de los mejores entrenadores de la categoría, además tengo buena relación con él y es una gran persona. Es un equipo que se identifica mucho con él, tienen varianza con balón y en la presión. Son capaces de atacar de diferentes formas y es un gran equipo. El año pasado para mi fue el campeón de su liga. Tienen jugadores de nivel y será un partido muy exigente y de ritmo muy alto".

Manolo González, por último, ha lanzado un aviso a su RCD Espanyol. "Queremos ganar siempre. Nunca hemos competido como lo hicimos en Baleares, así que a partir de aquí mañana hay que dar el máximo, porque sino palmaremos".