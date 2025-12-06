Marcelino rebaja la euforia en el Villarreal: "Mantener el ritmo es imposible"

El técnico del conjunto castellonense le da mucho mérito a lo que está haciendo su equipo, tercero a dos puntos de líder en LaLiga, pero insisten en que los grandes favoritos son Real Madrid y Barcelona

Sin querer mojarse sobre las quejas del Getafe por la roja directa que vio Luis Milla al comienzo del segundo tiempo, el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, admitió que dicha expulsión fue clave, pues a partir de ese momento, con 1-0 en el marcador y un hombre más sobre el campo, a su equipo se le pudo "todo de cara" para amarrar su sexta victoria consecutiva en LaLiga.

Con este triunfo por 2-0, los castellonense se mantienen en la tercera posición de la tabla a solo dos puntos del liderato que ostenta el FC Barcelona, pero el técnico asturiano volvió a mostrarse prudente, como ya lo fue en la previa del choque. "No es nada sencillo tener 35 puntos a estas alturas de la competición, pero la segunda vuelta es mucho más difícil que la primera. Real Madrid y Barça ganan con menos. Para nosotros es imposible mantener este ritmo", afirmó con respecto a las posibilidades del Villarreal de pelear hasta el final por el título liguero.

La lesión de Parejo

En cuanto a nombres propio, además, Marcelino se refirió a la lesión de Dani Parejo, que tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo por el joven Macià, debutante en LaLiga con solo 17 años. "Dani en el descanso se refirió a una molestia en el abductor. Luego le pegó un pinchazito", explicó.

El rol de Ayoze y Mikautadze

También se detuvo en el papel de Ayoze en el equipo amarillo, afirmando en este sentido que no puede "prometer la titularidad a nadie", pues reconoció que hay "mucha competitividad en la zona de adelante" en una amplia plantilla. Sí tuvo palabras de cariño Marcelino para Mikautadze, que se reencontró con el gol para cerrar el triunfo con una bella vaselina sobre David Soria en el 2-0. "George necesitaba el gol, pero necesitamos transmitirle tranquilidad. No te debes obsesionar con el gol", afirmó.

La Champions, otra historia

Ahora toca cambiar el chip para recibir al miércoles en Champions al Copenhague, con el único objetivo de lograr tres puntos que mantengan viva la esperanza de un Villarreal que aún no ha ganado en la competición continental. "Clasificarse es complicado, pero el equipo solo piensa en ganar. Más que necesitarlo, estos jugadores lo merecen. Hemos estado muy cerca. Y nos ha venido prácticamente todo en contra. Hay varios partidos donde el primer tiro a puerta del rival ha sido gol. Y no uno, sino varios. Y luego nosotros cuando tenemos las oportunidades no nos sonríe la fortuna. Ni el acierto. Creo que este grupo se lo merece. Ha hecho méritos para ganar. Y seguro que los va a hacer el miércoles. Estoy convencido de ello", sentenció.