Villarreal 2-0 Getafe: Igual hay que meter ya al 'submarino' en la pelea por el título

El conjunto azulón llevó el partido a su terreno en la primera mitad, pero un golazo de Buchanan abrió la lata al filo del descanso y la expulsión de Milla nada más reanudarse el encuentro allanó el camino para un 'submarino' que suma ya seis victorias seguidas en LaLiga

El Villarreal suma y sigue. Con su victoria ante el Getafe ya van seis consecutivas en LaLiga, lo que le mantiene en la tercera posición, a solo dos puntos del liderato que ostenta el Barcelona. Se ha ganado a pulso que más de uno ya le considere un candidato a LaLiga, aunque Marcelino seguirá a buen seguro echando balones fuera. Lo que está claro es que cuando los partidos se atascan, como este domingo en la primera mitad, el asturiano dispone en su plantilla de jugadores de calidad capaces de resolver, y ahí estuvo la gran diferencia ante un rival competitivo que vio frenado cualquier atisbo de reacción al quedarse con uno menos con medio partido por delante.

De inicio, como se preveía, el conjunto azulón entregó sin reparos el balón a su rival. Pertrechados bien atrás, con las líneas muy juntas, los de Bordalás cerraban espacios y obligaban a los locales a lanzar balones en largo que no causaban ningún peligro. Pero con Moleiro como maestro de ceremonias, el 'submarino' fue poco a poco saliendo a flote para poner cerco sobre la meta de David Soria, que tuvo que intervenir a los cinco minutos para despejar un centro-chut de Mikautadze, apareciendo luego Nyom para mandar el balón a córner y evitar el remate de Ayoze, que estaba con la caña preparada.

El plan de Bordalás salía redondo

Pero más allá de forzar un buen puñado de saques de esquina, pasaban los minutos y el Villarreal no encontraba el modo de llegar con claridad a la meta visitante. Todo ello, dentro de un ritmo de partido bajo, con muchas interrupciones, en el que el Getafe, fiel a su plan, también se animó al cuarto de hora con una salida con pocos toques que finalizó con el centro de Juan Iglesias y el disparo desviado de Borja Mayoral en el primer palo. Es más, fueron los azulones los que poco a poco fueron creciendo, gozando de una muy clara a la media hora en las botas de Nyom, que no encontró portería por poco tras cazar un rechace a la salida de un córner.

Golazo de Buchanan en el alargue del primer tiempo

El partido estaba donde quería Bordalás, con el Villarreal y el público cada vez más desquiciados, protestando que los jugadores azulones cayesen continuamente sobre el césped para interrumpir el partido. Pero esas pérdidas de tiempo tuvieron como resultado una larga prolongación de cinco minutos. Y sobre la bocina, la calidad del Villarreal salió a relucir para desatacar el encuentro. Buchanan agarró el esférico en el vértice del área, se deshizo de Nyom y se sacó un zurdazo al palo largo inalcanzable para David Soria. Golazo y 1-0 antes del descanso, aunque aún hubo tiempo para que el Getafe pidiese penalti por una mano de Ayoze que el VAR revisó y no concedió, pues era totalmente involuntaria.

Roja a Milla nada más arrancar la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, a las primeras de cambio, el plan azulón acabó por desmontarse con la expulsión de Luis Milla, que se quejó de un pelotazo de Buchanan y se marchó a en la calle por protestarle al colegiado, dejando a su equipo en inferioridad para todo el segundo tiempo. Pese a ello, el Getafe no dejó de competir en un encuentro que seguía trabado. Pero otra vez la calidad amarilla apareció en el 64'. No hizo falta combinar ni nada por el estilo. Luiz Júnior puso un balón en largo y Mikautadze elevó el balón con una sutil vaselina sobre David Soria aprovechando el mal despeje de cabeza de Juan Iglesias.

Ahí acabó un encuentro en el que el Villarreal, quizás pensando en el duelo del próximo jueves ante el Copenhague en Champions, tampoco quiso hacer demasiada sangre, o eso al menos pareció. Pese a ello, le fueron anulados dos goles, uno de Mikautadze por fuera de juego previo de Solomon y otro del propio jugador israelí, que había partido de nuevo en posición adelantada.

Ficha técnica

Villarreal CF: Luiz Junior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Buchanan (Akhomach 80'), Parejo (Macià 51'), Comesaña, Moleiro (Solomon 69'); Ayoze (Pépé 69') y Mikautadze (Oluwaseyi 80')

Getafe CF: David Soria; Kiko Femenía (Sancris 74'), Juan Iglesias, Domingos Duarte (Abqar 74'), Djené, Nyom (Diego Rico 46'); Milla, Arambarri (Hugo Solozábal 80'), Mario Martín; Mayoral y Liso (Abu Kamara 74').

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (balear). Expulsó con roja directa a Milla (48'). Además, amonestó a los locales Macià y Pépé, así como a los visitantes Nyom, Mario Martín, Arambarri y Diego Rico.

Goles: 1-0 (45+5') Buchanan; 2-0 (64') Mikautadze.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de La Cerámica.