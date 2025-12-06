Rajada de David Soria por la polémica del Villarreal - Getafe: "Con otros, los árbitros no tienen huevos"

El vestuario del conjunto azulón clamó contra el colegiado Busquets Ferrer por expulsar al comienzo del segundo tiempo a Luis Milla, que le dijo "hijo de puta, me puedes matar" a Buchanan, que le había dado un pelotazo

El Villarreal se impuso por 2-0 al Getafe en un encuentro en el que los de Bordalás firmaron un buen primer tiempo. Fiel a su estilo, el conjunto azulón maniató al 'submarino' y apenas le dejó generar claras llegadas sobre el portal defendido por David Soria. Es más, el partido estaba donde quería el entrenador alicantino, con la grada desquiciada y protestando cada vez que un futbolista visitante se quedaba tendido sobre el césped. Pero en una larga prolongación del primer tiempo, Buchanan abrió la lata sobre la bocina. Y nada más reanudarse el choque tras el paso por vestuarios llegó la acción polémica que acabó determinando el encuentro.

El motivo de la expulsión de Milla

En una acción en banda, Luis Milla caía al suelo tras una pugna con Buchanan y recibió el balonazo del canadiense, a priori de forma voluntaria, algo que le recriminó el centrocampista azulón. Acto seguido, Mateo Busquets Ferrer le mostraba la roja directa al aragonés y daba a entender que la misma se había producido por sus protestas. Pero a la espera de conocer la redacción del acta del colegiado balear, el motivo de la expulsión fue que Milla le dijo a su rival: "Eres un hijo de puta, me puedes matar".

Tras el partido, el meta David Soria no se mordía le lengua y sorprendía con unas explosivas declaraciones en las que criticaba directamente al árbitro. "Si ya es difícil ganar al Villarreal, si te expulsan a uno y por el motivo que lo ha hecho, se te pone muy cuesta arriba. Una pena porque hemos hecho una buena primera parte quitando el golazo. Hay que pasar página, nos vamos muy cabreados", comenzó afirmando el cancerbero, para a renglón seguido detenerse en la acción descrita.

"Para empezar le pega un pelotazo a un metro que si le da en la cabeza lo puede matar. Luego el árbitro se ha hecho el valiente como siempre se hacen con nosotros. Juegas con un equipo grande y hay algunos jugadores que se ríen en tu cara y no tienen huevos de expulsarlos. Esperemos que la Federación tenga un poco de mano y no le caiga más de un partido. Al ser roja directa pueden interpretar lo que a ellos les convenga", señaló, expresando así su esperanza por

Juan Iglesias, igual de duro: "Se están cargando el fútbol"

Del mismo modo, Juan Iglesias también defendió a su compañero y censuró la decisión de Busquets Ferrer. "Estamos jodidos. Cuando te vas de vacío significa que no has hecho los méritos suficientes, pero esa expulsión es bastante determinante. Jugar con un menos ante el Villarreal es muy complicado. Al final, parece que no podemos decirnos nada ni picarnos en el campo, deberían darle una vuelta a a eso los árbitros. Es un pelotazo que es una agresión a Milla y pasa al final a una expulsión porque le dice 'hijo de puta, me podrías haber matado'. A los árbitros les falta haber sido jugadores, parecen un policía más que un arbitro que dirige un partido con duelos y piques, que es algo bueno en el fútbol. Estamos muy limitados para picarnos. En el descanso por ejemplo yo me agarraba con Foyth y le decía: 'cabrón me estás agarrando'. Son piques y cosas normales. Se están cargando el fútbol".