Hansi Flick pone el foco en Pedri tras la victoria del Barcelona: "Pedri hace a todos mejores"

El entrenador del Barcelona señaló a Pedri con el elemento diferenciador que decantó el partido contra el Athletic Club a favor del cuadro catalán

El Barcelona reforzó el liderato de LaLiga con una victoria por la mínima ante el Athletic Club. El cuadro de Ernesto Valverde plantó cara al Barcelona que tuvo que sacar la artillería pesada para hacerse con los tres puntos. La entrada de Pedri fue crucial para que el partido cayese del lado de los blaugranas. Mejoró el equipo con su entrada e incluso repartió una asistencia a Lamine Yamal. Su protagonismo sigue creciendo para Hansi Flick, que pone el foco en Pedri asegurando que "hace mejor a todos".

Hansi Flick señala la participación de Pedri

"Ya lo dije antes en la entrevista: Pedri hace mejores a todos los jugadores y eso es realmente, realmente genial. Es un jugador que cambia los partidos y está muy bien conectado con todos. Creo que en la segunda parte Dani Olmo jugó mucho mejor que en la primera, así que se puede ver que están bien conectados y con Pedri es diferente. Pero al final, para mí lo más importante es que todos estén luchando. También que defendamos como una unidad y hoy volvimos a mantener la portería a cero, lo cual es muy importante."

Valoración de la victoria en San Mamés

"Para mí es así: jugamos en Bilbao y no es fácil ganar allí, porque tienen un equipo realmente bueno. Hicimos algunos cambios; ya lo dije antes del partido, también tenemos que gestionar los minutos de cada jugador. Fue perfecto, perfecto, con la portería a cero y con tres puntos, así que lo aprecio mucho".

El partido de Lamine Yamal

"¿Para Lamine? Creo que hoy no hizo su mejor partido, pero se puede ver lo importante que es. También ha decidido partidos y cuando tiene espacio es capaz de marcar. Ha entrenado mucho este tipo de situaciones y es bueno tenerlo a este nivel, en el que puede decidir el partido con una sola acción".

Confianza plena en Ferrán Torres

"Como número nueve, siempre te miden por los goles, por cuántos goles marcas, y creo que para él mismo también es así. Pienso que en este momento no tiene la confianza necesaria, pero estamos trabajando en ello. Para mí también es importante que lo intente todo durante el partido. Tiene una buena dinámica, es muy rápido y normalmente con esa dinámica también es capaz de marcar esos goles. En este momento quizá tiene un poco de mala suerte y, por supuesto, la confianza no está al cien por cien. Tenemos que ayudarle y lo haremos".