Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la victoria del Atlético de Madrid y la derrota del Athletic Club

Este sábado se jugaron un total de cuatro encuentros en la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Se midieron Osasuna y Mallorca, Levante y Girona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, Athletic Club y Barcelona

El Atlético de Madrid se impuso a la Real Sociedad en el 'ensayo' de la final de CopaImago

La jornada 27 de LaLiga EA Sports tuvo este sábado un total de cuatro duelos en los que la emoción y la igualdad fue la tónica reinante. Se midieron Osasuna y Mallorca con unos minutos finales en los que casi llega la remontada local, Levante y Girona con unas tablas que no ayudan, especialmente a los granotas, Atlético de Madrid y Real Sociedad con un gran Nico Gonzalez y Athletic Club y Barcelona en lo que fue la 'final de consolación' tras quedar eliminados de la Copa del Rey.

Osasuna 2-2 Mallorca

Osasuna mantuvo este sábado su buena racha en casa tras rescatar un empate en el minuto 94, con un gol del croata Ante Budimir, ante el Mallorca, en cuyo banquillo debutó el argentino Martín Demichelis, en un partido que parecía perdido para los locales después del doblete del kosovar Vedat Muriqi y que terminó marcado por un final caótico con goles, expulsiones y mucha emoción (2-2).

Levante 1-1 Girona

Un gol del jugador del Girona Joel Roca, desviado por un futbolista del Levante y que tuvo que ser revisado en el VAR en el minuto 93, salvó a su equipo de una derrota en el encuentro disputado este sábado en el Ciutat de València y dejó hundida a la grada levantinista, que soñó con una victoria que le acercaba a la permanencia tras el gol de Carlos Espí en el minuto 50.

Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad

Se enfrentaban este sábado en el Metropolitano los que disputarán el próximo 18 de abril la final de Copa del Rey. En este caso, los de Simeone se impusieron por 3-2 tras los goles de Sorloth a los seis minutos y Nico González por partida doble en el 67 y en el 81. Empató en dos ocasiones la Real Sociedad gracias a los goles de Carlos Soler en el nueve y de Oyarzabal en el 69.

Athletic Club 0-1 Barcelona

En la final de consolación tras ser eliminados Athletic Club y Barcelona en las semifinales de Copa del Rey a manos de Real Sociedad y Atlético de Madrid. Los pupilos de Ernesto Valverde y Hansi Flick se medían en San Mamés. Tras una primera mitad muy igualada, Lamine Yamal rompió el 0-0 en el 67 con un golazo desde la banda derecha y golpeando con su pie izquierdo. El balón entró por la escuadra derecha de un Unai Simón que no pudo hacer nada por evitarlo. El Athletic lo intentó con todo pero terminó perdiendo por la mínima.

