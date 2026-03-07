Bartomeu, expresidente azulgrana: "El Barça nos costó dinero"

El que fuese máximo dirigente culé ha concedido una entrevista en la que ha dejado claras las cuentas de la entidad durante el tiempo que duró su mandato

El expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu ha atribuido a una "persecución" judicial sus imputaciones por su gestión al frente del club, pero recuerda que nadie ha podido acusarlo de quedarse dinero: "En mi junta nadie metió mano en la caja y, menos, yo. Al contrario, nos ha costado dinero".

En una entrevista concedida a la agencia EFE, el que fuera máximo dirigente azulgrana ha analizado los frentes judiciales en los que está inmerso, desde el caso Negreira -en el que también está imputado Sandro Rosell, su predecesor en el cargo-, al Barçagate -por el que declarará el próximo viernes como investigado- o el desvío de comisiones derivado del 'forensic', que lo llevó el pasado jueves ante el juez instructor.

"Creo que en mi caso hay una persecución", ha defendido Bartomeu, que confiesa que en los últimos años ha hablado con "muchos abogados y algunos jueces" que le han dicho que lo que le sucede "no es normal, que no ha pasado nunca en España".

Sin embargo, insiste, en que ninguna de las querellas que la Fiscalía ha presentado contra él por motivos económicos -a la que suma además la del caso Neymar- se le acusa de "cobrar una comisión o meter la mano en la caja".

"Y me consta que lo han mirado muchísimo, porque tanto la Fiscalía como los juzgados han cruzado datos míos con todo el mundo para ver si encontraban movimientos de fondos", añade. En concreto, Bartomeu defiende su gestión económica frente a la última denuncia que ha presentado contra él la Fiscalía, que le acusa de desviar cuatro millones de euros en comisiones e intermediaciones, a espaldas del club, en su etapa como presidente del Barça, de 2014 a 2020.

De 30 a 3,2 millones de desvío

La denuncia deriva del informe 'forensic' que la junta actual del Barça, que encabeza Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía y que, recuerda Bartomeu, cifraba el desvío en unos 30 millones de euros, mientras que el ministerio público solo le interrogó el pasado jueves por dos operaciones que implicarían comisiones de 3,2 millones como máximo.

En concreto, la denuncia acusa a Bartomeu de autorizar, sin conocimiento de su junta directiva, una comisión por el fichaje del brasileño Malcom, los honorarios de un abogado por la sentencia del caso Neymar y el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y su entorno.

En su declaración del pasado jueves, la Fiscalía se centró en los 1,7 millones de euros que José Ángel González Franco, abogado de Bartomeu, cobró del Barça como honorarios por la sentencia del caso Neymar, que se saldó con una condena de multa de 5,5 millones de euros para el club por un delito de fraude fiscal y la exculpación del expresidente de la entidad azulgrana.

El ministerio público sostiene que Bartomeu pactó con González Franco esos honorarios sin informar previamente a la junta directiva, pese a existir un conflicto de intereses entre él y el club, al que representaba el abogado Cristóbal Martell en este procedimiento.

Según Josep Maria Bartomeu, el objetivo de la fiscalía es demostrar que su defensa -así como la de Sandro Rosell, también imputado- la pagó el Barça, algo que niega rotundamente: "Mi defensa y la de Sandro la pagó la póliza de seguros que tiene contratada el club para cubrir cualquier contingencia legal que tenga uno de sus directivos o de sus ejecutivos en el ejercicio de sus funciones".

En ese sentido, defiende que fue González Franco el que negoció con la Fiscalía y la Agencia Tributaria la sentencia de conformidad, con la que el Barça pagó 17 millones de euros menos de los que inicialmente se le pedían, y que el letrado cobró el 10% de lo que el club logró ahorrarse, como pactaron verbalmente en una reunión celebrada en 2016.

Una vez alcanzada la conformidad, la junta directiva del Barça autorizó, en una reunión de mayo de 2017, el contrato que fijaba los honorarios de González Franco, quien, recuerda, "no habría cobrado nada si no hubiera conseguido el acuerdo".

"Habría preferido ir a juicio"

Bartomeu mantiene que en el caso Neymar se limitó a defender los intereses del Barça, incluso en detrimento de los suyos: "Yo quizá habría preferido ir a juicio, porque a Sandro y a mí nos habrían absuelto el primer día, pero defendí la conformidad porque era lo mejor para el club".

De hecho, en una reunión de junio de 2016, el abogado Cristóbal Martell, que representaba al FC Barcelona en el caso, informó a la junta directiva de que la conformidad del caso Neymar era "beneficiosa" para el club, puesto que la rebaja de la sanción era "muy significativa", y que, de ser juzgados, tanto Rosell "como, especialmente, Bartomeu" tenían "expectativas muy altas de quedar exculpados".

Según consta en el acta de dicha reunión, Martell informó a la junta de que Bartomeu podía acabar exculpado porque el club regularizó los pagos a Hacienda antes de su imputación, con los 20 millones que se abonaron a la Agencia Tributaria en 2014.

Respecto al millón y medio de euros que el Barça pagó al Club Esportiu Laietà por las futuras molestias que le pudieran ocasionar las obras del Espai Barça -lo que la Fiscalía no considera justificado-, el expresidente azulgrana argumenta que el objetivo era evitar que la entidad deportiva presentara alegaciones a su proyecto, lo que habría demorado las obras dos o tres años.

"Ellos nos piden 4 millones de euros y al final acordamos 1,5 por las molestias, el ruido, etc", recuerda Josep Maria Bartomeu, que insiste en que se pactaron compensaciones con todos los afectados del barrio de Les Corts, desde comerciantes a vecinos.