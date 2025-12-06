Simeone explica el rendimiento del Atlético como visitante: "Intentaremos tener más atención para mejorar"

El entrenador del Atlético de Madrid ha analizado la derrota de su equipo contra el Athletic Club y ha dicho que casi todos los equipos bajan su nivel cuando juegan fuera de su estadio a excepción de los diferenciales

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido en rueda de prensa después de la derrota de su equipo contra el Athletic Club por 1-0 debido a un gol de Berenguer en los últimos minutos. El técnico argentino ha analizado y ha dado su visión del encuentro y demás ha dado su explicación sobre el rendimiento que está teniendo el Atlético de Madrid esta temporada fuera de casa.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. ha comenzado analizando lo que ha pasado durante el Athletic Club - Atlético de Madrid que finalmente se ha llevado el equipo vasco. "Siempre los partidos que jugamos con el Bilbao son muy parecidos. Ellos empezaron fuertes, tuvieron alguna situación en centros peligrosos; nosotros tuvimos la de Almada para hacer gol, una de Julián... En el segundo tiempo fue más peleado, con menos situaciones de gol para ambos. Tuvimos esa de Sorloth para ponernos en ventaja y, de esa jugada, viene el gol de ellos, un buen golpeo. Felicitaciones y a seguir trabajando".

El técnico argentino ha dicho también que se esperaba la intensidad y las ganas del Athletic Club. "Los equipos en casa son más valientes; les pasa a casi todos, menos a los diferenciales. A la mayoría les pasa. Nosotros tuvimos situaciones, no sé si menos o más, pero sí claras para convertir. Ellos aprovecharon que el partido se torció para su lado".

Simeone, a continuación, ha afirmado que tendrá que ver el partido de nuevo para ver si su Atlético de Madrid ha sido tan inferior al Athletic Club, sobre todo en la segunda parte. "Tendré que verlo otra vez. No creo que ellos tuvieran muchas situaciones de gol; nosotros tampoco generamos demasiadas, sí esa de Sorloth que pudo ser gol. Tengo que verlo".

Simeone ha dado la explicación por la que el Atlético de Madrid está teniendo muchos problemas para tener buenos resultados esta temporada como visitante. "Casi todos los equipos, salvo los diferenciales, tienen problemas cuando juegan fuera. Nosotros tenemos los nuestros, es el tercer partido que perdemos fuera. Intentamos en cada partido a domicilio tener más atención para mejorar. Esperemos, con el devenir de los partidos, mejorar".

Finalmente, ha dado su visión del gol que le ha dado la victoria del Athletic Club. "Fue tan rápida la jugada que no identifiqué bien qué pasó. Ya veremos qué fallo hubo. Es un buen golpeo; aprovecharon esa situación de estar liberado… Hubo merecimiento por el muy buen gol que hicieron".