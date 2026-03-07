La cifra millonaria que ingresaría el Betis por Jesús Rodríguez en verano

Su rendimiento en el Como le ha situado en el punto de mira de dos grandes de la Premier y las cantidades que ya asoman por su posible traspaso proporcionarían un jugoso rédito a los verdiblancos por el porcentaje que se reservaron

El Betis tomó el verano pasado la decisión de aprovechar las circunstancias para hacer caja con una de las grandes joyas de su cantera con el traspaso de Jesús Rodríguez al Como 1907, anunciado a principios de julio.

Con luz verde por parte del jugador, la entidad verdiblanca aceptó la propuesta de 22,5 millones del club italiano y se reservó un negocio potencial a sabiendas de la proyección y las capacidades del extremo alcalareño de solo 20 años.

En este sentido, negoció duro para guardarse un jugoso porcentaje de una futura venta y pactó un 12,5% de la plusvalía, por lo que recibirá ingresos extras siempre y cuando sea vendido por encima de la cantidad pactada para su llegada al Como 1907.

Manchester City y Arsenal, interesados en Jesús Rodríguez

Una posibilidad que para nada se antoja remota, más bien lo contrario, pues su magnífico rendimiento en el conjunto de Cesc Fàbregas lo ha disparado en el escaparate y desde Inglaterra, diversas fuentes apunta que está en el punto de mira de Manchester City y, sobre todo del Arsenal, que ya habrían preguntado por la situación y las condiciones para hacerse con los servicios del futbolista.

Obviamente, la aparición de estos dos pretendientes poderosos viene acompañada de cantidades muy elevadas que permitirían al Betis un ingreso millonario en el caso de consumarse en el periodo estival su traspaso.

El Como, por ahora, desea retener a Jesús Rodríguez durante más tiempo, aferrado a su contrato hasta 2030, pero obviamente si llega una propuesta estratosférica se lo planteará seriamente, y lo cierto es que las cifras que ya empiezan a asomar superan los 50 millones de euros, umbral que obviamente si tentará a los transalpinos y provoca que en Heliópolis se froten las manos.

La enorme plusvalía por las cifras que ya asoman dejaría pingües beneficios en Heliópolis

No en vano, una transacción en estos números supondría una plusvalía de alrededor de 30 millones de euros para el Como, de los cuales al Betis le correspondería el 12,5%, una cantidad nada desdeñable que sumar a los 22,5 millones ya asegurados. Y es que percibiría entre tres y cuatro millones de euros, ya dependiendo del montante final de un hipotético traspaso.

Cantidades que no extrañan por su edad y estadísticas en el Como, con tres goles y ocho asistencias en un total de 29 partidos, y un protagonismo 'in crescendo', como se refleja en que la jornada pasada, en el 3-1 ante el Lecce, marcó y firmó un pase de gol. Hoy ha vuelto a ser titular y a completar el choque en el triunfo ante el Cagliari por 1-2.