Pasa de Barça, Real Madrid y Atlético y se 'pide' al Athletic en la Copa del Rey: "Me encanta"

El Atlético Balares, único equipo superviviente de Segunda RFEF, tiene asegurado medirse a uno de los cuatro conjuntos que disputan la Supercopa de España, entre ellos el cuadro bilbaíno. Su entrenador, Luis Blanco, no esconde sus preferencias

El Athletic Club ya mira de reojo al sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un torneo que no decir tiene siempre despierta una ilusión especial en el seno del club bilbaíno. Beneficiados por la normativa impuesta por la RFEF, los rojiblancos se han librado de disputar las dos primeras eliminatorias al ser uno de los cuatro participantes en la Supercopa de España que afrontarán a comienzos de enero en Arabia Saudí. Pero aún tendrán otra ventaja más en el sorteo que se celebrará el próximo martes 9 de diciembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a partir de las 13:00 horas.

Así, el equipo dirigido por Ernesto Valverde, al igual que el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, tiene asegurado medirse a uno de los seis equipos supervivientes de categorías no profesionales. Evitarán de ese modo a los 9 de Segunda división que sigue en liza y, por supuesto, a los 13 restantes de Primera, que dirimirán una única eliminatoria entre ellos.

El sistema del sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey

La primera bola en salir en el sorteo será la del Ourense, que ya ha eliminado a dos 'primeras' como Oviedo y Girona y se ha ganado su estatus en el sorteo como semifinalista de la Copa Federación, competición que acabó conquistado a la postre. Tras conocerse el rival de los gallegos será el turno del Atlético Baleares, el único conjunto de Segunda RFEF que ha sido capaz de plantarse en esta ronda tras dejar en la cuneta al Espanyol, al que derrotó en su campo por la mínima. Ambos son los únicos que tienen garantizado medirse a uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa. Los dos restantes, por su parte, tendrán como posibles adversarios a los otros cuatro clubes que siguen en liza de Primera RFEF (categoría en la que también compite el Ourense): Guadalajara, Eldense, Talavera y Real Murcia.

De esos seis equipos saldrá el rival del Athletic. Y aunque pudiera pensarse que todos sueñan con que les toque el 'gordo' para enfrentarse a Rea Madrid o Barça, puestos a elegir, en el Atlético Baleares no esconden que medirse al cuadro vasco sería sin duda algo especial. "Me da igual. Los cuatro equipos que nos pueden tocar son los de la Supercopa. Estamos hablando del Athletic, un equipo histórico que a mí personalmente me encanta por su cultura. Hablamos del Atlético, del Real Madrid, del Barça… es que cualquier equipo va a ser la hostia”, aseguró al respecto Luis Blanco, entrenador del conjunto de Palma de Mallorca.

Todavía sin el VAR

Cabe recordar que los dieciseisavos de la Copa del Rey se celebrarán de nuevo a partido único en el campo del equipo de inferior categoría, hasta donde sea posible, y sin la presencia del VAR, que comenzará a utilizarse ya en la siguiente ronda. Será, en el caso del Athletic, el próximo miércoles 17 o el jueves 18 de diciembre.