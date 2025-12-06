Las opciones de un derbi Deportivo - Celta en la Copa del Rey: "Sería una fiesta"

Celestes y blaquiazules no se ven las caras desde mayo de 2018, pero existe la posibilidad de que se enfrenten en los dieciseisavos de final del torneo del KO, previstos para el 16, 17 o 18 de diciembre. Desde Riazor ya han dejado claro que estarían "encantados" de recibir a su gran rival

El Celta de Vigo tuvo que sudar de lo lindo para eliminar al modesto Sant Andreu en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El gol de Borja Iglesias en la prórroga forzó la lotería de los penaltis y la misma acabó cayendo de lado celeste para alivio de Claudio Giráldez y los suyos. No fue la forma soñada de alcanzar la siguiente ronda. Pero aún con el susto en el cuerpo, los celestes miran ya de reojo al sorteo de dieciseisavos de final que tendrá lugar el próximo martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, a las 13:00 horas. Una cita en la que no faltará tampoco la bola con el nombre del Deportivo de La Coruña, que se deshizo del Sabadell con un 0-2 que le ha permitido regresar a esta ronda 13 años después.

En Riazor y sin VAR

El morbo, por tanto, está servido, puesto que la normativa del sorteo abre la puerta a la posibilidad de un derbi gallego, algo que no se produce desde hace más siete años. Concretamente, desde mayo de 2018, cuando ambos equipos igualaron a uno en Balaídos a falta de dos jornadas para la conclusión de LaLiga, con el equipo blanquiazul ya descendido matemáticamente. Ahora, de producirse, el duelo entre ambos equipos sería en Riazor, pues los equipos de inferior categoría seguirán contando con la ventaja de jugar en sus estadios una eliminatoria que seguirá siendo a partido único, y sin la presencia todavía del VAR.

Desde un Primera RFEF a un Primera división

Entran ya en acción en esta ronda los cuatro equipos participantes en la Supercopa del España, que cuentan con una importante ventaja. Así, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic tienen garantizado enfrentarse a uno de los seis conjuntos supervivientes de Segunda RFEF (Atlético Baleares) o Primera RFEF (Guadalajara, Eldense, Talavera, Real Murcia y Ourense). De ellos, los dos restantes tendrán como rival a uno de los otros 13 equipos de Primera, entre los que se encuentra el Celta.

Un 7,7% de opciones de ver un derbi gallego

Si el conjunto celeste no queda emparejado con ninguno de los dos sobrantes de las categorías más bajas pasará a tener como posible adversario a alguno de los nueve clubes de Segunda división que quedan en liza, entre ellos el Deportivo de La Coruña. Aunque aún cabría una posibilidad de que tampoco le tocase en suerte ninguno de ellos y finalmente tuviese que protagonizar la única eliminatoria entre equipos de la máxima categoría que deparará el sorteo. En cuanto al Deportivo, se enfrentará sí o sí a uno de los 13 equipos de Primera clasificados, sin contar los que juegan la Supercopa, por lo que las opciones matemáticas de un derbi se elevan el 7,7%.

En el Deportivo, ilusionados

En Galicia, en cualquier caso, no son pocos los que tienen ganas de derbi. Y no solo entre los aficionados. También hay jugadores que sueñan con el esperado duelo de la máxima rivalidad en la región. Es el caso, sin ir más lejos, de Cristian Herrera, que aprovechó su oportunidad en la Copa para marcar y asistir ante el Sabadell, cruzando ahora los dedos para el que sería sin duda uno de los 'bombazos' del sorteo. “He tenido la suerte de ver ese derbi por la televisión, pero nunca jugarlo. Por supuesto si nos toca el Celta estaríamos encantados de que haya ese derbi. En Riazor con nuestra gente jugar contra el Celta sería una fiesta para la ciudad y para nosotros”, destacó el delantero canario. Será el martes cuando se sepa si hay o no derbi gallego para los días 16, 17 o 18 de diciembre.