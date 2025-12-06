Lucas Boyé resalta la confianza: “Llegar al partido contra el Real Madrid con tres puntos era fundamental”

Lucas Boyé ha encajado a la perfección en Mendizorroza. Aunque aterrizó en Vitoria lesionado y necesitó varias semanas para aclimatarse, el ariete argentino se ha convertido en la referencia indiscutible para Eduardo Coudet. Su debut no llegó hasta la cuarta jornada, pero desde entonces ha firmado actuaciones que explican por qué ya es la primera opción en la punta del ataque. En el derbi ante la Real Sociedad volvió a mostrar su amplio catálogo de recursos, dominando tanto en la presión como en el juego de espaldas y coronando su actuación con el gol de la victoria desde el punto de penalti.

Sus tres goles como albiazul han llegado todos en Mendizorroza. Primero ante el Elche, después frente al Espanyol y, esta vez, contra una Real Sociedad que nunca consiguió descifrar sus movimientos. Un dato que habla por sí solo: cada vez que Boyé marca, el Alavés gana. Coudet valoró el triunfo subrayando su importancia tras tres derrotas consecutivas: “Venimos trabajando bien, pero nos estaban faltando los puntos. Hoy por fin hemos logrado sumar de tres y estamos muy contentos”. El equipo mostró un bloque compacto, ordenado y con las ideas claras, especialmente al contragolpe, donde Boyé tuvo incluso la opción de firmar un doblete. Sin embargo, Remiro volvió a aparecer para impedirlo. Mientras tanto, la Real abusó de los centros laterales sin encontrar rematadores, y la ocasión más peligrosa fue un cabezazo de Cáleta-Car que pasó rozando el travesaño.

El tramo final del encuentro se convirtió en un ejercicio de oficio defensivo. El Alavés supo sufrir, cerrar espacios y manejar los tiempos del partido, empujado por un estadio totalmente volcado. La comunión entre equipo y grada fue determinante para sellar una victoria de enorme valor, dejando claro que el conjunto babazorro sabe competir en escenarios de máxima exigencia.

Boyé también analizó la acción del penalti que decidió el duelo. “Tuve un poco de suerte”, confesó. “No le pegué del todo bien y quizá, si hubiese sido más limpio, Remiro habría podido detenerlo. Pero entró, y eso es lo importante para que el equipo pudiera sumar los tres puntos”.

El triunfo frente a la Real Sociedad permite al Alavés afrontar con mucha más calma la visita del Real Madrid, un reto mayúsculo en el calendario. “La próxima semana nos enfrentamos a un rival enorme”, señaló Boyé. “Era clave llegar con la confianza al máximo, y no había una forma mejor de hacerlo que con esta victoria”.