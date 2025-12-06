Giannis Antetokounmpo rompe lazos con los Bucks y ya tiene cinco opciones de traspaso, con una claramente favorita

El jugador griego, que estará entre dos y cuatro semanas, podría haber jugador su último partido con los Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo estará sin jugar entre dos y cuatro semanas y ya la pasada madrugada, los Milwaukee Bucks lo pagaron con una nueva derrota en casa, antes vez ante los Sixers (101-116), lo que les deja un balance de diez triunfos y catorce derrotas, gracias al cual ocuparían el último puesto de 'play-in', con un triunfo de ventaja sobre los Chicago Bulls y a cuatro de la zona de 'play off'.

Sin él en pista, los Bucks han perdido este año cinco de los seis partidos que han jugado. No tienen recambios de garantías que le suplan y así lo reconocía Doc Rivers, quien confirmó que su pupilo sufre una distensión en el gemelo derecho. “Es frustrante, incluso para él, pero hay que hacerlo bien”, indicaba el entrenador de la franquicia de Wisconsin.

El problema no es que se pueda perder hasta un mes de competición y decir adiós a 2025, la cuestión es que, según asegura el conocido insider Shams Charania, Giannis Antetokounmpo ya no aguanta más, la temporada de 'tregua' ha acabado y va a sentarse con los Bucks para pedir una salida inmediata, en el mercado que se abre a partir del 15 de diciembre, día en el que todos los jugadores que firmaron un nuevo contrato en la agencia libre en verano ya son libres de ser traspasados a otro equipo.

Giannis Antetokounmpo querría pactar una salida inmediata

Charania confirmaba que Giannis Antetokounmpo, junto su agente Alex Saratsis, van a tratar de encontrar una salida pactada y que, si se acelera, podría haber dicho adiós a los Bucks y haber disputado su último partido en el equipo con el que ganó el campeonato en 2021 y fue MVP dos temporadas.

Una vez lanzado el órdago, las opciones que se le abren no han tardado en aparecer. Con casi 180 millones por cobrar de los tres últimos años del contrato que firmó en 2023 y que le daba la opción de jugador en la 2027-28, y con la necesidad de negociar con un equipo que esté entre los aspirantes al anillo, las opciones no son muchas y ya se han hecho cábalas sobre cómo podría acabar el gran megatraspaso de los últimos años, con permiso del de Luka Doncic.

Cinco franquicias aparecen en el horizonte de Antetokounmpo

Los New York Knicks, que ya aparecían como principal opción cuando este pasado verano hubo el primer tanteo de Antetokounpo para dejar los Bucks, se sitúan de nuevo como el gran favorito para hacerse con él. Junto a ellos, los Houston Rockets, los Atlanta Hawks, los Golden State Warriors y los San Antonio Spurs, lo otros que también aparecían este pasado verano en su horizonte.

Por medio, nombres llamativos como Trae Young, Zaccharie Risacher, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby o el novato del año Stephon Castle, y en varias de las opciones con más de una franquicia implicada. Satisfacer a los Bucks para su reconstrucción y asumir la alta ficha de Antetokounmpo no es fácil y la negociación tendrá mucho trabajo.

Lo que parece claro es que la decisión está tomada y maquinaria, en funcionamiento. Esta semana, Giannis Antetokounmpo dio un paso significativo y borró todo rastro de su contenido con los Milwaukee Bucks en todas sus redes sociales y sólo dejó los dos títulos logrados con ellos. Era el primer paso para un divorcio sonado.