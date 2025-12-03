Giannis Antetokounmpo negocia con Milwaukee para resolver su futuro

El dos veces MVP de la NBA parece decidido a cambiar de aires para continuar su carrera y buscar un nuevo anillo

Escuchar en pretemporada a Giannis Antetokounmpo diciendo "cambiar de opinión sería algo humano" –en relación a su decisión de continuar en los Bucks– ya anunciaba meses más que movidos para los de Wisconsin. Pues bien, con mes y medio de competición ya ha saltado la bomba, puesto que el griego se ha puesto en marcha junto a su agente, Alex Saratsis, para negociar con el equipo su futuro.

Esa es la información que maneja Shams Charania de ESPN. Aunque no se habla de petición de traspaso, The Greek Freak quiere tener decidido en breve si su mejor opción es quedarse o mudarse a otro equipo, algo para lo que se ha dado algunas semanas en las que conversará con la gerencia y verá hasta qué punto es posible dar forma a un proyecto ganador.

La realidad es que hace tiempo que Giannis no está convencido del rumbo del equipo. Pese a que tanto el general manager, Jon Horst, como su entrenador, Doc Rivers, le hicieron entender que había plantilla para pelear por el campeonato, las dudas del griego le hicieron plantearse el curso como una prueba de 25 partidos para ver hacia dónde iba el equipo. Pues bien, este ha suspendido con creces.

Actualmente los Bucks tienen un récord de 9-13, habiendo perdido ocho de sus últimos nueve partidos, y ocupan el undécimo lugar en la Conferencia Este. Para Giannis no ha sido una sorpresa; tanto es así que el ya citado medio asegura que lo veía inevitable salvo que se produjese un cambio drástico en el equipo.

Antetokounmpo, los Knicks y otros

Lejos de ser un tema nuevo, ya en verano se habló de lo cerca que estaba Giannis de cambiar de equipo, exactamente con los New York Knicks como destino predilecto. Es de suponer que en el presente sería una de sus opciones favoritas, pero los Bucks no están dispuestos a ceñirse a un solo interlocutor, por lo que hablarán con otros equipos que puedan estar interesados.

Ya sea una u otro destino, lo que está cerrado es el nuevo contrato del dos veces MVP de la NBA. El 1 de octubre de 2026 podrá optar a una extensión de contrato de cuatro años y 275 millones de dólares hasta la temporada 2030-31. Podría firmar el mismo contrato con otro equipo seis meses después del traspaso, si es que es traspasado.

Unos números de auténtica locura

Giannis, quien cumple 31 años esta semana, promedia 30,6 puntos, 10,7 rebotes y 6,4 asistencias con un 64% de acierto en tiros de campo. Pese a ese excelso nivel, y a que el equipo comenzó con 4-1, fue lesionarse y perder cuatro encuentros consecutivos los Bucks... La dependencia es inmensa. Más claro: el ataque de Milwaukee promedia 126,9 puntos por cada 100 posesiones con Antetokounmpo en la cancha, lo que lo posicionaría como el líder de la NBA, pero solo 107,7 puntos por cada 100 posesiones cuando no está en la cancha, lo que lo ubicaría en el antepenúltimo lugar de la liga.