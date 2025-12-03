Los Clippers prescinden de los servicios de Chris Paul

La franquicia angelina ha sorprendido apartando a su leyenda, quien sin embargo mantendrá su contrato hasta final de temporada

Es una de las noticias más inesperadas de lo que llevamos de temporada NBA. Chris Paul firmó hace cinco meses con los Clippers para cerrar su carrera con una temporada de despedida en un equipo del que es leyenda, ya que junto a Blake Griffin protagonizó los mejores años de la historia de la franquicia californiana. Todo parecía encajar hasta que los angelinos han sorprendido anunciando que apartan al veterano base del equipo.

Así es. Con el equipo ya en Atlanta de cara a enfrentarse a los Hawks en la próxima madrugada, CP3 ha sido informado de que los Clippers le mandaban a casa, presumiblemente para siempre. Sí, lo que apuntaba a ser un cierre de carrera idílico ha terminado por convertirse en un punto y final tan abrupto como inexplicable.

Si bien es cierto que los Clippers están siendo la gran decepción de la campaña al atesorar un balance de 5-14, no lo es menos que en tal debacle poco tiene que ver un Paul que estaba siendo pieza muy residual para Tyronn Lue, su entrenador. Tal situación deja sin duda una imagen más que discutible de una franquicia que no se sabe muy bien hacia dónde camina y que ha explicado la situación a través de un escueto comunicado.

"Nos separamos de Chris y ya no estará en el equipo. Trabajaremos con él en el siguiente paso de su carrera. Chris es un Clipper legendario con una trayectoria histórica. Quiero dejar algo muy claro: nadie culpa a Chris por nuestro bajo rendimiento. Acepto la responsabilidad por nuestro caminar actual. Hay muchas razones por las que hemos tenido dificultades. Estamos agradecidos por el impacto que Chris ha tenido en la franquicia", sentencia.

Retirada de camiseta en ciernes para Chris Paul

Para hacer aún más rocambolesco el asunto tenemos que se da por hecho que una vez se retire CP3 verá su camiseta en lo alto del pabellón de los Clippers de manera casi inmediata. Básicamente se trata del mejor jugador de la historia de la franquicia, que regresó a casa para lo que estaba siendo una gira de despedida. Sí, es una de las decisiones más extrañas que se han visto en la competición estadounidense.

El único sentido que puede tener es que por un lado entiendan que Paul estaba perjudicando de algún modo a la química del equipo –apostaríamos a que no– o que sea solo el primer movimiento de otros muchos destinados a darle un nuevo aire al equipo.