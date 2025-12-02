Luka Doncic se hunde y los Lakers lo pagan: "Fue mi culpa"

En una noche llena de sorpresas, a la derrota de los Lakers se unieron las de los Nuggets, Rockets o Bucks ante rivales a los que esperaban ganar

Los Lakers caen en casa después de muchos partidos sin perder; los Nuggets se vieron sorprendidos por los Dallas Mavericks en Denver; los Bucks, por uno de los peores equipos de la NBA, como son los Wizards; los Rockets, por Utah Jazz... En una jornada marcada por las sorpresas se pudo disfrutar también del cuarto triunfo en la presente temporada de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, el primero que logran ante su público, que no había disfrutado, después de 8 partidos jugados esta campaña, de ninguna alegría.

Phoenix Suns, verdugo de los Lakers pese a los 38 puntos y 11 rebotes de Luka Doncic, se rehicieron tras varios malos resultados y aprovecharon también el tropiezo de Nuggets y Rockets para acercarse a ellos en una Conferencia Oeste que se aventura tan igualada y emocionante como el año pasado con un cuarto del campeonato ya disputado.

Especial interés había en el duelo que se jugaba en el Crypto.com Arena, donde los Lakers, sin apenas descanso en los últimos días, se enfrentaban a un rival herido tras las últimas derrotas. Doncic se marcó un partidazo en ataque, aunque no se vio acompañado por sus habituales compañeros (Reaves, LeBron y Ayton) e hizo que toda la presión recayera sobre él, lo que a la postre le hizo provocar hasta 9 pérdidas.

El base esloveno estaba hundido y asumió todas las culpas. "Fue mi culpa. No debería tener nueve pérdidas de balón en un partido", señalaba el ex del Madrid bastante tocado.

Sus 38 puntos y su 15 de 26 tiros no se compensaron con los 16 de Reaves, los 12 de Ayton o los 10 de LeBron James, y los Suns, con un juego coral que compensó la ausencia de Devin Booker -sólo jugó 10 minutos antes de lesionarse-, se llevaron el partido con claridad (108-125).

Partidazo de Jokic y derrota de los Nuggets

Similar caso se puedo ver en Denver, donde Nikola Jokic se marcó un triple doble descomunal de 29 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias, pero su equipo perdió ante unos Mavericks que, con el regreso de Anthony Davis, son otros. El equipo de Dallas sigue creciendo con el regreso del ex de los Lakers, que lideró a su equipo con 32 puntos y 13 rebotes.

En el Este se vieron muchos duelos directos entre algunas de las franquicias favoritas o que, al menos, han empezado la temporada luchando por los puestos altos. Es el caso del choque entre Pistons y los Hawks, que se resolvió por un punto para los de Detroit pese a los 38 puntos de Jalen Johnson. Los Orlando Magic, aún sin Banchero y con un Desmond Bane (37 puntos) que sigue descomunal, superaron a los Chicago Bulls. Y los Cleveland Cavaliers cortaron su mala racha en Indiana con 43 puntos y 9 rebotes de Donovan Mitchell.

Especial alusión hay que hacer al triunfo de los Nets, que no sabían aún lo que era ganar en el Barclays Center y que al fin pudieron saborear las mieles del triunfo gracias a los 35 puntos de Michael Porter Jr.

Resultados NBA hoy 2 de diciembre

Detroit Pistons 99-98 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 119-135 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 129-126 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 116-103 Charlotte Hornets

Miami Heat 140-123 LA Clippers

Orlando Magic 125-120 Chicago Bulls

Denver Nuggets 121-131 Dallas Mavericks

Utah Jazz 133-125 Houston Rockets

LA Lakers 108-125 Phoenix Suns