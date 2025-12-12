Hugo González se salva en un mal día de los Celtics

El equipo de Boston corta su racha de victorias y cae ante unos necesitados Milwaukee Bucks; sufren los Rockets y Jokic se marca otro partidazo en la paliza de los Nuggets

Sorpresas en el retorno de la NBA tras dos días en los que la Copa acaparó los focos en una jornada que vivió el frenazo a la racha de los Boston Celtics, en el que los Rockets sobrevivieron a un buen partido de los Clippers o en el que ganó el peor equipo del Oeste, los Pelicans.

Los Celtics habían roto en las últimas semanas el 'sambenito' del año de transición que tenían colgado desde que se lesionó Tatum y salieron algunos de sus hombres importantes. A base de victorias se habían colocado en el podio del Este, con una amplia rotación y muchos jugadores de segundo nivel rindiendo, pero en Milwaukee se encontraron con unos Bucks dolidos y con ganas de volver a puestos de postemporada y acabaron cediendo.

El equipo de Massachusetts empezó mejor y fue por delante hasta el descanso, pero a partir de ahí los Bucks reaccionaron y se llevaron el encuentro en un gran último cuarto.

Hugo González ya está completamente integrado en la rotación, jugó 15 minutos, en los que sumó 6 puntos y 3 rebotes con un 2/5 en el tiro. La presencia del español dio consistencia a los Celtics y, de hecho, junto a Derrick White, fue el único que no tuvo un +/- negativo durante el tiempo que estuvo en pista.

A los 30 puntos de Jaylen Brown sólo le acompañaron los 20 de Jordan Walsh en ataque, mientras que los Bucks, ante la ausencia de Giannis Antetokounmpo, Kyle Kuzma asumió galones y se fue a los 31 puntos, con un espectacular 13 de 17 en tiros de campo.

Nikola Jokic se pasea ante los Kings

El gran protagonista de la jornada fue un Nikola Jokic que se quedó a dos asistencias de un nuevo triple doble, pero que anotó 36 puntos y cogió 12 rebotes en el triunfo de los Nuggets ante los Kings a domicilio por 105-136.

También ganaron los Houston Rockets en el regreso de Sengun tras dos partidos ausente por enfermedad. Lo hicieron con suspense, porque los veteranos Clippers, descansados, dieron mucha guerra y tuvieron a Ivica Zubac (33 puntos y 7 rebotes) como mejor hombre, por delante de James Harden o de Kawhi Leonard. Pero los Rockets estuvieron muy bien dirigidos por su base Amen Thompson, que se vio acompañado por Alperen Sengun, Kevin Durant y Jabari Smith Jr. para acabar remontando en los últimos minutos.

Por último, los Pelicans retomaron el camino de las victorias sin Zion Williamson, pero con un Trey Murphy III que lideró a su equipo con 24 puntos y 6 rebotes.

Resultados NBA hoy 12 de diciembre

Houston Rockets 115-113 LA Clippers

Milwaukee Bucks 116-101 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 143-120 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 105-136 Denver Nuggets