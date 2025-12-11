Los Lakers, a la calle, pese a Doncic y LeBron

Los Spurs barren a los Lakers a domicilio en los cuartos de final de la Copa NBA y se enfrentarán en semifinales a unos Thunder que no tuvieron piedad de los Phoenix Suns

La felicidad y el optimismo de Los Angeles Lakers quedó interrumpido de forma radical con el repaso que los San Antonio Spurs, sin Victor Wembanyama, le han dado en los cuartos de final de la Copa NBA, donde el equipo californiano ha cedido de forma clara por 119-132 en un partido en el que siempre fue inferior y a remolque. Los Spurs jugarán, por tanto, las semifinales ante los Thunder. Y la Copa estrenará campeón al haber ya caído eliminados los dos primeros campeones de la misma.

Decía el agente de LeBron James en las horas previas al partido que los Lakers no tenían equipo para luchar por el anillo y la primera confrontación seria parece que le ha dado la razón. "Su estilo de juego va a ser muy fácil de defender una vez lleguen los play offs. No creo que realmente tengan lo suficiente para competir desde esa perspectiva en este momento", afirmó. El duelo recordó mucho a la eliminación en play offs de la temporada anterior, con demasiados minutos de las estrellas de los Lakers, una rotación corta y, como entonces, derrota.

Austin Reaves, que mejoró al final, cuando el partido estaba perdido, no estuvo a la altura de sus partidos anteriores y fueron Luka Doncic (35 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) y LeBron James (19 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias y 3 tapones) los que tiraron del carro de los Lakers. A ellos se unió un Marcus Smart (26 puntos con 8 de 14 en triples) que fue el mejor saliendo desde el banquillo.

Enfrente, un equipo que barría por veinte puntos en el arranque del último cuarto sin tener a ningún jugador por encima de 20 puntos y al que el juego coral y un mayor fondo de armario le valía para batir a las estrellas angelinas. Por el conjunto de San Antonio, ​Stephon Castle (30 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) se erigió al final como el líder anotador junto a De'Aaron Fox (20 puntos), Keldon Johnson (17 puntos y 8 rebotes) y Julian Champagnie (16 puntos y 7 rebotes).

Los Thunder logran la mayor paliza de la temporada

Previamente, los Oklahoma City Thunder habían trasladado a la Copa NBA la misma supremacía que muestran en la temporada regular, en la que amenazan con batir el récord de victorias y derrotas de los Golden State Warriors. De momento, sólo han perdido un partido en esta campaña (24-1) y en los cuartos de final coperos barrieron a los Phoenix Suns por 138-89. Es la mayor paliza de la temporada en la NBA y ante uno de los mejores equipos del Oeste.

El equipo de Oklahoma, que había hecho temer una larga lesión de Shai Gilgeous-Alexander por una supuesta bursistis en el codo, recuperó a su estrella tras sólo un partido de descanso y el canadiense respondió con 28 puntos y 8 asistencias. A él se unió su habitual 'lugarteniente', Chet Holmgren, que aportó 24 puntos y 8 rebotes.

"Nos exigimos mucho. Lo más importante es seguir mejorando. No importa dónde estemos hoy: queremos ser mejores mañana", afirmaba Gilgeous-Alexander al final del partido, donde también reconocía que no era un partido más de la temporada y que así se lo habían tomado. "Bueno, también hay un poco de dinero en juego, así que hoy nos levantamos con el pie derecho", añadía.

Los Thunder fueron superiores durante todo el partido, acabaron la primera mitad con 26 de ventaja (74-48), pero fue en el tercer cuarto cuando el encuentro quedó decidido (110-72). A partir de ahí, Mark Daigneault decidió mandar al banquillo a todos sus titulares y, pese a ello, la ventaja no hizo sino aumentar.