Milwaukee Bucks echa el cerrojo a Giannis Antetokounmpo

La organización de Wisconsin está ignorando las llamadas que llegan a la oficina preguntando por su jugador franquicia

La situación de Giannis Antetokounmpo se está volviendo más que extraña. Desde hace muchos meses se habla de su descontento y de la gran posibilidad de que sea traspasado, pero la cuestión es que no solo no ocurre, sino que las informaciones contradictorias están a la orden del día.

El último y sorprendente capítulo del culebrón griego ha llegado con dos de los periodistas más reputados en el mundo NBA. Primero fue Shams Charania quien señaló que el jugador y su agente Alex Saratsis habían vuelto a hablar con los Bucks para resolver su futuro. Días después, aparece Marc Stein y dice que la gerencia ha optado directamente por no escuchar oferta alguna...

Algo no cuadra. Se puede entender que Milwaukee opte por la estrategia de hacer oídos sordos para que su activo tenga más valor, pero es que The Greek Freak es tan grande como para que cualquier interesado entienda que solo saldrá del equipo si hay un pago enorme de por medio.

Mientras los Bucks se deciden a dar el paso, los equipos que van tras los pasos de Giannis no han perdido el tiempo; tanto es así que varias han llamado ya para preguntar por él, pero la respuesta ha sido un 'no está en venta' que deja claro que por el momento los Bucks mantienen el cerrojo echado.

Giannis Antetokounmpo marca la fecha límite

Más allá de que Charania señalase la intención de Giannis, se la jugó por completo diciendo que el dos veces MVP no contemplaba seguir en la incertidumbre, sino que en cuestión de semanas –en diciembre– necesitaba discernir hacia dónde se dirige su carrera. Más claro: Milwaukee maneja un escaso margen.

Dado tal escenario, sorprende aún más que los Bucks opten por cerrarse en banda; eso sí, puede darse el caso de que hayan acordado con Antetokounmpo que hasta final de temporada no hay nada que tratar al respecto.

Recuperándose de una lesión

Centrándonos en el puramente deportivo, no se puede obviar que el ganador del anillo de 2021está lesionado de la pantorrilla para un mínimo de 2 semanas y un máximo de 4. En estos momento su recuperación es el punto central para él, pero tampoco parece dispuesto a que eso frene una más que probable salida dado el pobre rendimiento del equipo.