Cade Cunningham abre la puerta y los Knicks le siguen la corriente

El base All-Star no logra que los Pistons convenzan y convierte el Este en una oportunidad de oro a la que los de la Gran Manzana parecen lejos de echar mano

Dos conferencias como la noche y el día. Eso es lo que nos insta a pensar una noche NBA en la que el dominio de los Oklahoma City Thunder se hace patente, mientras que los Detroit Pistons de Cade Cunningham dan un nuevo paso atrás y los New York Knicks siguen despertando más dudas que otra cosa.

Así es. El Oeste parece decantado con dos favoritos que caminan con una autoridad sin igual. San Antonio Spurs, con 17-2 desde el inicio del mes de febrero, y los Thunder, que esta pasada madrugada se han deshecho de los Minnesota Timberwolves como han querido, se destacan como casi imbatibles en su lado. ¿Y qué ocurre en el Este? Justo lo contrario.

Hace semanas que los Pistons no terminan de carburar. Cade Cunningham está en un momento muy irregular y el equipo ha perdido cinco de sus últimos ocho compromisos, siendo las tres victorias ante rivales flojos como Brooklyn, Philadelphia y Memphis. Así, no sorprende que esta noche se hayan plantado en cancha de los Raptors para salir escaldados por 119-108.

Es cierto que Cunningham no ha estado mal con 33 puntos, pero no lo es menos que no está consiguiendo que el equipo rinda como en los albores del curso, abriendo así la puerta a que prácticamente 6-8 equipos se vean con opciones de conquistar el Este, ya que los Cavaliers no han levantado cabeza con James Harden –sonrojante derrota en casa frente a Dallas Mavericks– y los Knicks siguen cogidos con alfileres.

Unos Knicks abonados al sufrimiento

Tal cual suena. Si en octubre eran el principal candidato de su conferencia, hoy no es que estén muy por debajo, pero sí que parece claro que no están en disposición de transmitir certeza alguna cuando saltan a la cancha.

En este último partido contra Golden State Warriors han ganado, pero con un ajustado 110-107 que dice poco bueno de ellos pese a que Jalen Brunson haya logrado hasta 30 tantos. Son terceros a un partido de Boston, pero eso les sigue dejando lejos del listón marcado. La temporada puede acabar siendo muy exitosa, pero es igual de probable que no lo sea. Están en problemas.

Resultados de la noche en la NBA

Oklahoma City Thunder 116-103 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 120-130 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 119-108 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 134-123 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 109-103 Portland Trail Blazers

New York Knicks 110-107 Golden State Warriors

Sacramento Kings 116-111 Utah Jazz