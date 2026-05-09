Los Knicks sentencian a los Sixers y Wembanyama la lía ante los Wolves

Los New York Knicks asaltaron el campo de los Philadelphia 76ers y se colocan con una ventaja de 3-0 en las semifinales. Los Spurs, por su parte, toman ventaja (2-1)

Los New York Knicks vencieron esta madrugada en el campo de los Philadelphia 76ers y, con su triunfo por 94-108, se hicieron con una ventaja de 3-0 en las semifinales de conferencia de los 'playoffs' de la NBA, lo que les deja a una sola victoria de las finales del Este.

Tras defender el Madison Square Garden en los dos primeros partidos de la serie, los Knicks dieron una prueba de fuerza en Philadelphia contra unos Sixers a los que no les bastó con el regreso de su líder Joel Embiid tras perderse el anterior encuentro. Nunca en la historia de la NBA un equipo ha conseguido remontar un 0-3 en una serie de 'playoffs'.

Brunson hace historia en los Knicks

se convirtió en el jugador con más partidos de 30 o más puntos en la historia de los Knicks en los 'playoffs', con 24. Brilló en la Xfinity Mobile Arena con 33 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias.

Embiid reapareció con 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias y Tyrese Maxey sumó 17 puntos y siete asistencias, en una noche en la que no logró liderar a sus compañeros ante unos Knicks en gran forma. Kelly Oubre Jr. fue el máximo anotador de Philadelphia con 22 puntos, mientras que Paul George aportó quince.

Los 76ers comenzaron el partido con un 9-0 y llegaron a tener doce puntos de ventaja en el 20-8 del primer cuarto, pero la reacción de los Knicks fue contundente. Con 2.05 minutos por jugar y 106-91 en el luminoso, Nick Nurse, técnico de los Sixers, quitó a sus titulares del campo y aceptó una derrota que deja a su equipo al borde del abismo

Suns 115-108 Timberwolves

El francés Victor Wembanyama destrozó este viernes a los Minnesota Timberwolves con 39 puntos y 15 rebotes y dirigió el triunfo 115-108 con el que los San Antonio Spurs tomaron ventaja 2-1 en las semifinales del Oeste en los 'playoffs' de la NBA.

Wembanyama firmó la mejor actuación de su carrera en la postemporada, al superar los 35 puntos anotados en la primera ronda contra los Portland Trail Blazers.

El francés, que protagonizó y ganó un nuevo duelo contra su compatriota Rudy Gobert, se convirtió en el primer jugador de los Spurs desde Tim Duncan en sellar un doble doble de 30 puntos en 'playoffs' con la franquicia texana.

Hasta 16 de sus 39 puntos llegaron en el cuarto período, en el que los Spurs dieron un golpe decisivo al encuentro. El galo añadió cinco tapones a su cuenta.

Los Wolves cayeron pese a recuperar como titular a su estrella más brillante, Anthony Edwards, tras un problema de rodilla.

Edwards selló 32 puntos, catorce rebotes y seis asistencias en 40 minutos en pista y sus Wolves fueron capaces de reponerse tras un arranque muy complicado, en el que sufrieron un 18-3, sin poder completar la remontada. Gobert perdió el duelo con Wembanyama y no pasó de los trece puntos y siete rebotes para los Wolves, en los que Naz Reid metió 18 puntos y Ayo Dosunmu, once.

El cuarto partido de la serie se disputará este domingo, de nuevo en el Target Center de Minneapolis.