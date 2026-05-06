Ni Victor Wembanyama es tan bueno ni la NBA tan sencilla

El astro francés parecía destinado a reinar per se, pero ha chocado de bruces con una realidad que no entiende de pronósticos y sí de puro baloncesto sobre el parqué

¿Es Victor Wembanyama lo que se esperaba? Sí, pero con una salvedad: no es tan bueno como para hacer de la NBA su reino sin que por el camino haya otros aspirantes que puedan incluso hacerle morder el polvo.

Suele ocurrir. A más altas expectativas más duros son los golpes, y el pívot francés de los San Antonio Spurs se ha llevado uno bien grande no hace mucho al caer en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste ante Minnesota Timberwolves.

Wemby es lo que es. Muy alto, atlético y con una habilidad y rango de tiro que pueden dejar en evidencia a cualquier rival, pero de igual modo sigue sin ser insuperable. En estos tres años que lleva en la Liga hemos visto vídeos suyos que directamente dan miedo. Tapones, mates a una altura que antes de él ni existía, pero todo eso (y más) no fue suficiente en el Game 1 ante los Wolves, simple y llanamente porque hay formas para si no pararle –sería muy osado–, al menos minimizarle.

A base de intensidad, empuje y cierto colapso de la pintura, el juego ofensivo de Wembanyama fue más indolente que nunca antes hasta quedarse en un triste 5 de 17 en tiro de campo (0 de 8 en triples). Así es, la defensa planteada por Chris Finch sacó al francés de su clásica superioridad para convertirlo en otra pieza sufridora sobre el parqué, una que fue incapaz de imponer su ley ante los Rudy Gobert, Julius Randle o Naz Reid.

Victor Wembanyama hace daño, pero no mata

Minnesota sabe que se va a llevar siempre una ración de dolor con la marca de Wemby. El primer día fueron 12 tapones –alguno que otro dudoso–, pero con ese dato histórico ellos pueden vivir y San Antonio no termina de machacar.

Hablamos de un jugador que aún tiene solo 22 años, que está disputando sus primeros playoffs y que aún vive lejos de las leyendas de este deporte por mucho que se quiera vender lo contrario. Porque es fácil verlo así. En esta era de inmediatez ves lo que hace y piensas: "nada, es imposible hacer nada". Sin embargo, el baloncesto es mucho más que esa primera impresión.

Minnesota sabe mucho de esto

Por si faltase algo Wembanyama se ha encontrado con el peor rival posible. Los Minnesota Timberwolves llevan tiempo acostumbrados a ser infravalorados durante meses y golpear con todo cuando llega la postemporada; tanto es así que han sido en dos ocasiones el verdugo de los Denver Nuggets de Nikola Jokic, e incluso han aplastado a Warriors y Lakers.

Es cierto que la eliminatoria no ha hecho más que empezar y que todo puede dar la vuelta, pero Victor Wembanyama ya está avisado: ni es tan bueno ni la NBA es tan sencilla.