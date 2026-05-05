Wembanyama hace historia pero no le da para ganar a los Wolves y los Knicks arrollan

La estelar actuación del pívot francés en defensa no fue suficiente para que los Spurs se llevaran el primer partido de esta nueva serie en la Conferencia Oeste

Minnesota Timberwolves silenció este lunes el rugir de los San Antonio Spurs al imponerse por 102-104 en el primer duelo de las semifinales de la Conferencia Oeste, un ajustado partido que se definió por la mínima y que contó con un récord del francés Victor Wembanyama, que realizó 12 tapones.

En un cierre de partido frenético, los Spurs estuvieron a punto de arrebatarle la gloria a Minnesota tras una remontada relámpago a falta de apenas 30 segundos y con una desventaja de cuatro puntos.

Tras un robo de balón clave que los puso a solo una canasta de diferencia, los locales tuvieron en sus manos un triple definitivo para ganar el encuentro. Sin embargo, el balón no entró y los Wolves lograron resistir el asedio, sellando una victoria sufrida pero vital ante la amenaza constante del equipo tejano.

El partido, disputado este lunes en el Frost Bank Center de San Antonio, en el estado de Texas, ya dejaba entrever la igualdad entre ambos equipos desde el primer cuarto, con unos Timberwolves liderados por el regreso Anthony Edwards, quien mostró señales positivas de recuperación tras su reciente lesión.

La estrella estadounidense lideró la ofensiva del equipo con 18 puntos (8 de 13 en tiro), aunque su compañero Julius Randle acaparó los focos al coronarse como el máximo anotador del encuentro con 21 puntos (8 de 20 en tiro).

A pesar de esta notoria diferencia estadística en la efectividad, los Spurs, quienes supieron aprovechar la ventaja de la localía y mantenerse a flote, cerrando el tercer cuarto con un ajustado 72-69. Hasta entonces, Wembanyama (11 puntos, 5 de 17 en tiros) portaba a sus espaldas un récord 10 tapones y sentenció un nuevo precedente para un partido de 'playoff', una cifra que al final del partido elevaría a 12.

Pero el último tramo el asunto volvió a torcerse en favor de los Wolves, que lograron ponerse por delante en el primer asalto de las semifinales de la Conferencia Oeste.

Los Knicks no tuvieron piedad de los 76ers

Los New York Knicks arrollaron este lunes a los Philadelphia 76ers por 137-98 en el Madison Square Garden y se impusieron en el primer asalto de las semifinales del Este gracias a un enorme acierto en el tiro de los de Mike Brown y un espectacular juego de Jalen Brunson.

La estrella de los Knicks lideró a los de Nueva York con 35 puntos y 3 asistencias (12 de 18 en tiros de campo) para comenzar con ventaja las semifinales de conferencia antes unos 76ers que tiraron la toalla al descanso ante la superioridad neoyorquina.

Los Knicks llegaban a semifinales tras despachar a Atlanta en seis partidos con la victoria más holgada de la historia de la franquicia (89-140): 47 puntos de margen al descanso (récord NBA en postemporada) y una ventaja de 61 puntos en el tercer cuarto.

Por su parte, los 76ers venían de dar la sorpresa en el séptimo partido en Boston, después de que los de Filadelfia remontaran una serie en la que llegaron a estar 3-1 por debajo.

Un susto con Karl-Anthony Towns

En Nueva York, una aparatosa caída de Karl-Anthony Towns hizo que Mitchell Robinson se convirtiera en protagonista inesperado en los compases iniciales. El pívot suplente fue blanco de varias faltas de los 76ers para forzar sus errores de tiro libre y falló en todos sus cuatro intentos.

Brunson metió 27 puntos en la primera mitad y se convirtió en el segundo jugador de la historia de la franquicia en lograr tantos puntos al descanso en postemporada.

Tras el descanso, los Knicks no aflojaron el ritmo y siguieron ampliando la distancia respecto a Philadelphia con un brillante acierto en sus tiros de campo (72,2 %) que permitió a los de Mike Brown llegar al último cuarto a medio gas con una ventaja de 31 puntos sobre el rival (109-78). Finalmente, el resultado fue 137-98.