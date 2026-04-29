30 aniversario

Joel Embiid conquista Boston y pone patas arriba los playoffs de la NBA

El pívot camerunés se luce con 33 puntos en el Garden y devuelve a la serie a Philadelphia, donde tendrá la posibilidad de forzar un séptimo partido en el que podría pasar cualquier cosa

Joel Embiid conquista Boston y pone patas arriba los playoffs de la NBA

Joel Embiid, lanzando a canasta durante un partido del curso 2025-26.IMAGO

Alvaro ArenillasAlvaro Arenillas 3 min lecturaSin comentarios

En la Conferencia Este hay que dejar de hablar de sorpresas. Si algo nos está enseñando los presentes playoffs es que la igualdad es máxima en esa costa; tanto es así que el primer clasificado de la temporada regular, Detroit Pistons, está contra las cuerdas, y los Boston Celtics se ven ahora apretados por culpa de un Joel Embiid que ha regresado a las canchas para guiar a los Philadelphia 76ers hacia lo que puede ser una épica remontada.

Anoche, cuando el Garden se preparaba para una fiesta que debía terminar con la clasificación de los suyos a segunda ronda, el camerunés la echó por tierra con una actuación de 33 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. El MVP de 2023, superada la apendicitis que le hizo perderse los tres primeros choques de primera ronda ante los verdes, primero sostuvo a los suyos cuando Boston más apretaba y finalmente dio la puntilla en un último cuarto que los de Pensilvania dominaron por 11-28 para terminar ganando 97-113.

Aunque pueda parecer un partido más, no lo es. Los Celtics eran (y son) plenamente favoritos en la serie y verles ir camino de un posible Game 7 contra los Sixers ha roto los esquemas a más de uno. Los chicos de Nick Nurse han sido capaces de poner patas arriba la eliminatoria y unos playoffs que nos recuerdan más que nunca antes que en la NBA puede pasar cualquier cosa. Por cierto, el mejor de Boston fue Jayson Tatum con un doble-doble de 22 puntos y 14 rebotes.

Wembanyama ya está en segunda ronda

Tal y como se esperaba, y pese al ligero traspiés sufrido en el Game 2 ante los Blazers, los San Antonio Spurs han cerrado la eliminatoria sin mayores problemas para citarse en segunda ronda con el ganador de la que aún disputan Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.

En el quinto y definitivo encuentro Victor Wembanyama se fue hasta los 17 puntos, 16 rebotes y 6 tapones, mientras que el máximo anotador de los de Texas fue De'Aaron Fox con 21 puntos. Por parte de los de Oregon destacó Deni Avdija con 22 tantos.

Jalen Brunson deja a los Knicks a un paso

Cerramos el repaso a la noche de playoffs de la NBA viajando a Nueva York, donde los Knicks cobran ventaja por 3-2 ante Atlanta Hawks gracias a los 39 puntos de un espectacular Jalen Brunson. El equipo dirigido por Mike Brown viajará a Georgia para intentar cerrar la serie, y en caso de no conseguirlo tendrá una última oportunidad en el Madison Square Garden.

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